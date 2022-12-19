Терехов: «Наступного року, після перемоги, запалимо ялинку на площі Свободи!»

Як проходило перше зимове свято та як відкривали голову ялинку Харкова – у фоторепортажі МГ «Об’єктив».

У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов, який привітав маленьких харків’ян із Днем Святого Миколая. Він зазначив, що у місті зробили все можливе, щоб, незважаючи на війну, влаштувати свято.



«Я впевнений, що вже наступного року, після нашої перемоги, ми запалимо ялинку на майдані Свободи! А зараз я хочу побажати вам міцного здоров’я, щоб Святий Миколай завжди дарував вам подарунки, щоб ви добре вчилися, щоб ми перемогли, і настав мир у нашому рідному Харкові та всій Україні!» – зазначив Ігор Терехов.

У спілкуванні з журналістами мер зазначив, що всі новорічні заходи проводитимуться за підтримки соціально відповідального бізнесу: із міського бюджету коштів на це не витрачали.

Також мер повідомив, що традицію прикрашати станції метрополітену у Харкові збережуть і після перемоги.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня та до 7 січня включно на ст. м. «Університет» для маленьких харків’ян та дітей-переселенців показуватимуть казкову виставу «Біла чаклунка Ледінелла».