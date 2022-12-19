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Терехов: «Наступного року, після перемоги, запалимо ялинку на площі Свободи!»

Суспільство 16:33   19.12.2022
Оксана Якушко
Павло Веліцький
Терехов: «Наступного року, після перемоги, запалимо ялинку на площі Свободи!»

Як проходило перше зимове свято та як відкривали голову ялинку Харкова – у фоторепортажі МГ «Об’єктив».

У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов, який привітав маленьких харків’ян із Днем Святого Миколая. Він зазначив, що у місті зробили все можливе, щоб, незважаючи на війну, влаштувати свято.

«Я впевнений, що вже наступного року, після нашої перемоги, ми запалимо ялинку на майдані Свободи! А зараз я хочу побажати вам міцного здоров’я, щоб Святий Миколай завжди дарував вам подарунки, щоб ви добре вчилися, щоб ми перемогли, і настав мир у нашому рідному Харкові та всій Україні!» – зазначив Ігор Терехов.

У спілкуванні з журналістами мер зазначив, що всі новорічні заходи проводитимуться за підтримки соціально відповідального бізнесу: із міського бюджету коштів на це не витрачали.

Також мер повідомив, що традицію прикрашати станції метрополітену у Харкові збережуть і після перемоги.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня та до 7 січня включно на ст. м. «Університет» для маленьких харків’ян та дітей-переселенців показуватимуть казкову виставу «Біла чаклунка Ледінелла».

Читайте також: У Харкові Терехов разом із св. Миколою відкрили головну ялинку міста (Відео)

Автор: Оксана Якушко, Павло Веліцький

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 16:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як проходило перше зимове свято та як відкривали голову ялинку Харкова – у фоторепортажі МГ «Об’єктив».".