Терехов: «В следующем году, после победы, зажжем елку на площади Свободы!»

Как проходил первый зимний праздник и как открывали голову елку Харькова – в фоторепортаже МГ «Объектив».

В мероприятии принял участие городской голова Игорь Терехов, поздравивший маленьких харьковчан с Днем Святого Николая. Он отметил, что в городе сделали все возможное, чтобы, несмотря на войну, устроить праздник.



«Я уверен, что уже в следующем году, после нашей победы, мы зажжем елку на площади Свободы! А сейчас я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Святой Николай всегда дарил вам подарки, чтобы вы хорошо учились, чтобы мы победили, и настал мир в нашем родном Харькове и всей Украине!» – отметил Игорь Терехов.

В общении с журналистами мэр отметил, что все новогодние мероприятия будут проводиться при поддержке социально ответственного бизнеса: из городского бюджета средств на это не тратили.

Также мэр сообщил, что традицию украшать станции метрополитена в Харькове сохранят и после победы.

Отметим, что с сегодняшнего дня и до 7 января включительно на ст. м. «Университет» для маленьких харьковчан и детей-переселенцев будут показывать сказочный спектакль «Белая колдунья Лединелла».