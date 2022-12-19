Терехов: «В следующем году, после победы, зажжем елку на площади Свободы!»
Как проходил первый зимний праздник и как открывали голову елку Харькова – в фоторепортаже МГ «Объектив».
В мероприятии принял участие городской голова Игорь Терехов, поздравивший маленьких харьковчан с Днем Святого Николая. Он отметил, что в городе сделали все возможное, чтобы, несмотря на войну, устроить праздник.
«Я уверен, что уже в следующем году, после нашей победы, мы зажжем елку на площади Свободы! А сейчас я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Святой Николай всегда дарил вам подарки, чтобы вы хорошо учились, чтобы мы победили, и настал мир в нашем родном Харькове и всей Украине!» – отметил Игорь Терехов.
В общении с журналистами мэр отметил, что все новогодние мероприятия будут проводиться при поддержке социально ответственного бизнеса: из городского бюджета средств на это не тратили.
Также мэр сообщил, что традицию украшать станции метрополитена в Харькове сохранят и после победы.
Отметим, что с сегодняшнего дня и до 7 января включительно на ст. м. «Университет» для маленьких харьковчан и детей-переселенцев будут показывать сказочный спектакль «Белая колдунья Лединелла».
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как проходил первый зимний праздник и как открывали голову елку Харькова – в фоторепортаже МГ «Объектив».".