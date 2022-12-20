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Новий рік у метро Харкова: концерт 31 грудня та інші заходи (програма)

Культура 19:06   20.12.2022
Елена Нагорная
Новий рік у метро Харкова: концерт 31 грудня та інші заходи (програма)

Святкова програма з нагоди зустрічі Нового року на станції метро “Університет” розпочнеться о 18:00 31 грудня.

Про це йдеться у плані новорічних та різдвяних заходів у Харкові, оприлюдненому пресслужбою міськради.

Щодня з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня на платформі можна буде подивитися костюмовану казку для дітей “Біла чаклунка Ліденелла”. Планується по два-три покази на день.

Будиночок святого Миколая, який знаходиться біля головної ялинки міста там же, на станції, буде відкритий для малюків щодня з 19 грудня до 7 січня, з 12:00 до 18:00.

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Також 25 грудня в метро запланована театралізована програма, присвячена зустрічі Різдва за Григоріанським календарем. Однак поки що – без подробиць. Водночас відомо, що святкування Різдва за Юліанським календарем на станції розпочнеться о 16:00 6 січня.

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що харків’яни зможуть відсвяткувати Новий рік під землею. Але за однієї умови: необхідно приїхати на станцію «Університет» заздалегідь — до комендантської години 31 грудня.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 19:06;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Святкова програма з нагоди зустрічі Нового року на станції метро “Університет” розпочнеться о 18:00 31 грудня.".