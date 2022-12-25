Улица и салюты — под запретом: что грозит нарушителям в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января комендантский час не отменяется, поэтому отмечать Новый год на улице нельзя. В противном случае празднование может завершиться в полиции. Так же категорически запрещено использовать салюты и другую пиротехнику.

Об этом пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева рассказала в эфире национального телемарафона.

«Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас — праздничный или непраздничный — есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, будут проверять их документы, будут доставлять в подразделения полиции для установления личности или для проверки этого лица», — подчеркнула Рева.

Также она рассказала, что люди, которые не успели до начала комендантского часа добраться домой или в другое место, могут сами обратиться к правоохранителям и провести ночь в тепле, в стационарных подразделениях или в мобильных пунктах полиции.

Рева напомнила, что реализация и использование пиротехники во время военного положения в Украине запрещены.

«Поэтому, конечно, полиция будет реагировать на такие случаи. Хотелось бы обратиться к тем людям, которые уже имеют определенное намерение, определенные замыслы это сделать. Не делайте этого, пожалуйста. В первую очередь подумайте о людях, которые психологически тяжело переживают условия войны, которые могут принять звуки салютов за звуки взрывов. Давайте не будем равнодушными и будем в новогодне-рождественские праздники поддерживать друг друга», — призвала спикер.

За использование салютов и другой пиротехники грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ — в зависимости от квалификации, добавила она.