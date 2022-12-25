Вулиця і салюти – під забороною: що загрожує порушникам у новорічну ніч

У ніч проти 1 січня комендантська година не скасовується, тож відзначати Новий рік на вулиці не можна. В іншому випадку святкування може завершитися у поліції. Також категорично заборонено використовувати салюти та іншу піротехніку.

Про це речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева розповіла в етері національного телемарафону.

“Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські будуть перевіряти осіб, будуть перевіряти їхні документи, будуть доставляти в підрозділи поліції для встановлення особи чи для перевірки цієї особи”, – наголосила Рева.

Також вона розповіла, що люди, які не встигли до початку комендантської години дістатися додому чи іншого місця, можуть самі звернутися до правоохоронців та провести ніч у теплі, у стаціонарних підрозділах чи мобільних пунктах поліції.

Рева нагадала, що реалізація та використання піротехніки під час воєнного стану в Україні заборонені.

“Тому, звісно, поліція буде реагувати на такі випадки. Хотілося б звернутися до тих людей, які уже мають певний намір, певні задуми це зробити. Не робіть цього, будь ласка. У першу чергу подумайте про людей, які психологічно тяжко переживають умови війни, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів. Давайте не будемо байдужими і будемо в новорічно-різдвяні свята підтримувати один одного”, – закликала речниця.

За використання салютів та іншої піротехніки загрожує покарання у вигляді штрафу чи виправних робіт – залежно від кваліфікації, додала вона.