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Вулиця і салюти – під забороною: що загрожує порушникам у новорічну ніч

Суспільство 15:03   25.12.2022
Олена Нагорна
Вулиця і салюти – під забороною: що загрожує порушникам у новорічну ніч

У ніч проти 1 січня комендантська година не скасовується, тож відзначати Новий рік на вулиці не можна. В іншому випадку святкування може завершитися у поліції. Також категорично заборонено використовувати салюти та іншу піротехніку.

Про це речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева розповіла в етері національного телемарафону.

“Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські будуть перевіряти осіб, будуть перевіряти їхні документи, будуть доставляти в підрозділи поліції для встановлення особи чи для перевірки цієї особи”, – наголосила Рева.

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Також вона розповіла, що люди, які не встигли до початку комендантської години дістатися додому чи іншого місця, можуть самі звернутися до правоохоронців та провести ніч у теплі, у стаціонарних підрозділах чи мобільних пунктах поліції.

Рева нагадала, що реалізація та використання піротехніки під час воєнного стану в Україні заборонені.

“Тому, звісно, поліція буде реагувати на такі випадки. Хотілося б звернутися до тих людей, які уже мають певний намір, певні задуми це зробити. Не робіть цього, будь ласка. У першу чергу подумайте про людей, які психологічно тяжко переживають умови війни, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів. Давайте не будемо байдужими і будемо в новорічно-різдвяні свята підтримувати один одного”, – закликала речниця.

За використання салютів та іншої піротехніки загрожує покарання у вигляді штрафу чи виправних робіт – залежно від кваліфікації, додала вона.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 15:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 1 січня комендантська година не скасовується, тож відзначати Новий рік на вулиці не можна. В іншому випадку святкування може завершитися у поліції. Також категорично заборонено використовувати салюти та іншу піротехніку.".