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Комендантська година в Харкові на Різдво та Новий рік – інформація Терехова

Суспільство 21:34   23.12.2022
Елена Нагорная
Комендантська година в Харкові на Різдво та Новий рік – інформація Терехова

Комендантська година у Харкові на Різдво та Новий рік буде такою ж, як зараз. Тобто починатиметься о 23:00 і триватиме до 5:00.

Про це мер Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону.

“Не плануються (зміна комендантської години – ред.), бо є певні вимоги, які пред’являє нам зараз воєнний час. І тому була проведена консультація із правоохоронними органами, із військовими нашими, героїчними військовими, і дійшли такого висновку, що зараз нераціонально буде міняти комендантську годину. Тому комендантська година на Різдво та новорічні свята буде такою, як є на теперішній час”, – зазначив Терехов.

Також він розповів, що спеціальних новорічних ярмарків, як були у довоєнний час, наразі в місті немає – святковими товарами торгують на ринках міста.

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Про те, що в ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину на Харківщині планують залишити такою, як зараз, раніше розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 21:34;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комендантська година у Харкові на Різдво та Новий рік буде такою ж, як зараз. Тобто починатиметься о 23:00 і триватиме до 5:00.".