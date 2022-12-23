Комендантська година в Харкові на Різдво та Новий рік – інформація Терехова
Комендантська година у Харкові на Різдво та Новий рік буде такою ж, як зараз. Тобто починатиметься о 23:00 і триватиме до 5:00.
Про це мер Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону.
“Не плануються (зміна комендантської години – ред.), бо є певні вимоги, які пред’являє нам зараз воєнний час. І тому була проведена консультація із правоохоронними органами, із військовими нашими, героїчними військовими, і дійшли такого висновку, що зараз нераціонально буде міняти комендантську годину. Тому комендантська година на Різдво та новорічні свята буде такою, як є на теперішній час”, – зазначив Терехов.
Також він розповів, що спеціальних новорічних ярмарків, як були у довоєнний час, наразі в місті немає – святковими товарами торгують на ринках міста.
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Про те, що в ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину на Харківщині планують залишити такою, як зараз, раніше розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 21:34;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комендантська година у Харкові на Різдво та Новий рік буде такою ж, як зараз. Тобто починатиметься о 23:00 і триватиме до 5:00.".