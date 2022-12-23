Якою буде комендантська година на Харківщині на Новий рік – позиція Синєгубова

У Харкові та області в ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину планують залишити такою, якою вона є зараз – з 23:00 до 5:00. У ХОВА не бачать необхідності змінювати її тривалість.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів виданню “Думка” .

“Та система, яку ми наразі маємо, абсолютно дозволяє залишати на тому рівні комендантську годину, яка є. Так, дійсно, це питання проговорювалося, але, порадившись із військовими, ми не бачимо зараз необхідності змінювати – збільшувати чи скорочувати – комендантську годину”, – сказав він.

Також він зазначив, що були пропозиції взагалі скасувати комендантську годину в новорічну ніч, проте ОВА відстоюватиме саме нинішню тривалість – з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, 19 грудня в етері національного телемарафону Синєгубов зазначив, що на Новий рік комендантську годину в Харківській області планують не змінювати, проте при погіршенні воєнної обстановки її можуть продовжити.