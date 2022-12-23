Каким будет комендантский час на Харьковщине на Новый год — позиция Синегубова
В Харькове и области в ночь с 31 декабря на 1 января комендантский час планируют оставить таким, какой он есть сейчас — с 23:00 до 5:00. В ХОВА не видят необходимости менять его длительность.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал изданию «Думка».
«Та система, которую мы сейчас имеем, абсолютно позволяет оставлять на том уровне комендантский час, который есть. Да, действительно, этот вопрос проговаривался, но, посоветовавшись с военными, мы не видим сейчас необходимости менять — увеличивать или сокращать — комендантский час», — сказал он.
Также он отметил, что были предложения вообще отменить комендантский час в новогоднюю ночь, однако ОВА будет отстаивать именно нынешнюю длительность — с 23:00 до 5:00.
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Напомним, 19 декабря в эфире национального телемарафона Синегубов отметил, что на Новый год комендантский час в Харьковской области планируют не менять, однако при ухудшении военной обстановки его могут продлить.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в ночь с 31 декабря на 1 января комендантский час планируют оставить таким, какой он есть сейчас — с 23:00 до 5:00. В ХОВА не видят необходимости менять его длительность.".