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Комендантский час в Харькове на Рождество и Новый год — информация Терехова

Общество 21:34   23.12.2022
Елена Нагорная
Комендантский час в Харькове на Рождество и Новый год — информация Терехова

Комендантский час в Харькове на Рождество и Новый год будет таким же, как сейчас. То есть, будет начинаться в 23:00 и длиться до 5:00.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Не планируются (изменение комендантского часа — ред.), потому что есть определенные требования, которые предъявляет нам сейчас военное время. И поэтому была проведена консультация с правоохранительными органами, с военными нашими, героическими военными, и пришли к такому выводу, что сейчас нерационально будет менять комендантский час. Поэтому комендантский час на Рождество и новогодние праздники будет таким, как есть в настоящее время», — отметил Терехов.

Также он рассказал, что специальных новогодних ярмарок, как были в довоенное время, сейчас в городе нет — праздничными товарами торгуют на рынках города.

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О том, что в ночь с 31 декабря на 1 января комендантский час в Харьковской области планируют оставить таким, как сейчас, ранее рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 21:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комендантский час в Харькове на Рождество и Новый год будет таким же, как сейчас. То есть, будет начинаться в 23:00 и длиться до 5:00.".