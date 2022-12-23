Комендантский час в Харькове на Рождество и Новый год — информация Терехова

Комендантский час в Харькове на Рождество и Новый год будет таким же, как сейчас. То есть, будет начинаться в 23:00 и длиться до 5:00.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Не планируются (изменение комендантского часа — ред.), потому что есть определенные требования, которые предъявляет нам сейчас военное время. И поэтому была проведена консультация с правоохранительными органами, с военными нашими, героическими военными, и пришли к такому выводу, что сейчас нерационально будет менять комендантский час. Поэтому комендантский час на Рождество и новогодние праздники будет таким, как есть в настоящее время», — отметил Терехов.

Также он рассказал, что специальных новогодних ярмарок, как были в довоенное время, сейчас в городе нет — праздничными товарами торгуют на рынках города.

О том, что в ночь с 31 декабря на 1 января комендантский час в Харьковской области планируют оставить таким, как сейчас, ранее рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

