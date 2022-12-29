Харків’яни не зможуть зустріти Новий рік у метро: концерт відбудеться ввечері
Новорічний концерт, запланований на станції метро “Університет” біля головної ялинки Харкова, розпочнеться 31 грудня о 18:00 та триватиме до 20:30, розповіли у пресслужбі міськради.
Повідомляється, що у ньому візьмуть участь харківські артисти та музичний гурт.
Тобто, святкові заходи в метро закінчаться за дві з половиною години до початку комендантської години, щоб охочі відвідати їх змогли дістатися додому.
Як пояснив МГ “Об’єктив” речник метрополітену, радник міського голови В’ячеслав Хитрін, зустріти Новий рік у підземці не вдасться. Детальніше про роботу метро 31 грудня він пообіцяв розповісти пізніше.
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За даними мерії, о 10:00 та о 12:30 31 грудня на станції “Університет” показуватимуть новорічну виставу для дітей “Біла чаклунка Ледінелла”, а з 12:00 до 18:00 працюватиме резиденція Святого Миколая.
Нагадаємо, що комендантська година в Харківській області в ніч проти 1 січня залишиться такою ж, як у звичайні дні, тобто триватиме з 23:00 до 5:00. Із 7 грудня метро працює до 21:30.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новорічний концерт, запланований на станції метро “Університет” біля головної ялинки Харкова, розпочнеться 31 грудня о 18:00 та триватиме до 20:30, розповіли у пресслужбі міськради.".