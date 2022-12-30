Теперь официально. Синегубов запретил фейерверки в Харьковской области

Приказ о запрете фейерверки в Харьковской области опубликовали сегодня на сайте ХОВА.

Решение Совета обороны Харьковской области о запрещении пиротехники подписал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Запретить на территории Харьковской области всем субъектам хозяйствования, независимо от формы собственности, физическим и юридическим лицам проведение салютов, фейерверков и других мероприятий с использованием взрывчатых веществ и пиротехнических средств на время действия военного положения и 30 дней после его прекращения», — говорится в приказе.

Военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять исчерпывающие меры по выполнению приказа.