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Теперь официально. Синегубов запретил фейерверки в Харьковской области

Общество 17:42   30.12.2022
Оксана Якушко
Теперь официально. Синегубов запретил фейерверки в Харьковской области

Приказ о запрете фейерверки в Харьковской области опубликовали сегодня на сайте ХОВА.

Решение Совета обороны Харьковской области о запрещении пиротехники подписал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Запретить на территории Харьковской области всем субъектам хозяйствования, независимо от формы собственности, физическим и юридическим лицам проведение салютов, фейерверков и других мероприятий с использованием взрывчатых веществ и пиротехнических средств на время действия военного положения и 30 дней после его прекращения», — говорится в приказе.

Военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять исчерпывающие меры по выполнению приказа.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 17:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приказ о запрете фейерверки в Харьковской области опубликовали сегодня на сайте ХОВА.".