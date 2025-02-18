У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
Фото: ГУНП в Харківській області
У селі Липкуватівка 62-річний чоловік під час сварки вдарив свою співмешканку металевим прутом по голові і пішов спати, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Подія сталася 14 лютого, у День святого Валентина. За даними поліцейських, подружжя посварилося під час застілля.
«Наступного дня він побачив, що співмешканка перебуває без свідомості й викликав швидку медичну допомогу. Потерпілу доставили до міської клінічної лікарні та прооперували. Наразі вона перебуває у тяжкому стані», – зазначили правоохоронці.
Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Липкуватівка 62-річний чоловік під час сварки вдарив свою співмешканку металевим прутом по голові і пішов спати, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.".