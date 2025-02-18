Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

В День Валентина мужчина избил прутом любимую на Харьковщине – полиция

Происшествия 13:18   18.02.2025
Виктория Яковенко
В День Валентина мужчина избил прутом любимую на Харьковщине – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В селе Липковатовка 62-летний мужчина во время ссоры ударил свою сожительницу металлическим прутом по голове и пошел спать, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло 14 февраля, в День святого Валентина. По данным полицейских, супруги поссорились во время застолья.

«На следующий день он увидел, что сожительница находится без сознания и вызвал скорую медицинскую помощь. Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу и прооперировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», — отметили правоохранители.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: Поджог авто военного на Харьковщине попал на камеру: будут судить 24-летнего

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
18.02.2025, 15:03
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
18.02.2025, 14:32
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
18.02.2025, 11:10
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
17.02.2025, 16:25
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
17.02.2025, 20:25
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
18.02.2025, 15:34

Новости по теме:

20:43
Был ли свадебный бум в Харькове 14 февраля и какие церемонии в тренде 📹
14:35
14 февраля в Харькове: «валентинка» от Терехова и признания горожан (фото)
08:44
День влюбленных в ВСУ: пряники из Циркунов отправятся в Купянск
10:19
Атмосферу любви в Салтовском районе создали харьковские дворники (фото)
08:47
Как правильно выбрать букет к празднику

Вы читали новость: «В День Валентина мужчина избил прутом любимую на Харьковщине – полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Липковатовка 62-летний мужчина во время ссоры ударил свою сожительницу металлическим прутом по голове и пошел спать, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".