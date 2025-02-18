В День Валентина мужчина избил прутом любимую на Харьковщине – полиция

В селе Липковатовка 62-летний мужчина во время ссоры ударил свою сожительницу металлическим прутом по голове и пошел спать, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло 14 февраля, в День святого Валентина. По данным полицейских, супруги поссорились во время застолья.

«На следующий день он увидел, что сожительница находится без сознания и вызвал скорую медицинскую помощь. Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу и прооперировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», — отметили правоохранители.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.