В День Валентина мужчина избил прутом любимую на Харьковщине – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
В селе Липковатовка 62-летний мужчина во время ссоры ударил свою сожительницу металлическим прутом по голове и пошел спать, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Событие произошло 14 февраля, в День святого Валентина. По данным полицейских, супруги поссорились во время застолья.
«На следующий день он увидел, что сожительница находится без сознания и вызвал скорую медицинскую помощь. Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу и прооперировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», — отметили правоохранители.
Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: день святого валентина, избил, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Липковатовка 62-летний мужчина во время ссоры ударил свою сожительницу металлическим прутом по голове и пошел спать, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".