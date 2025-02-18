Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

Поджог авто военного на Харьковщине попал на камеру: будут судить 24-летнего

Общество 12:28   18.02.2025
Виктория Яковенко
Поджог авто военного на Харьковщине попал на камеру: будут судить 24-летнего Фото: Харьковская областная прокуратура

24-летнего жителя Чугуева будет судить. По данным следствия, мужчина поджег авто украинского защитника.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, фигурант искал себе работу. В Telegram он отозвался на объявление о «легком заработке».

«Работодатель» сообщил, что необходимо поджигать авто украинских военных, за что будет выплачено денежное вознаграждение. Фигурант согласился», – установили правоохранители.

20 ноября прошлого года около 03:40 в городе Чугуев мужчина подошел к автомобилю, у которого были признаки военного транспортного средства. В прокуратуре добавили, что с помощью заранее подготовленной зажигательной смеси он поджег машину. Все зафиксировали камеры.

Видео: Харьковская областная прокуратура

«В результате действий поджигателя владельцу авто — украинскому военнослужащему — причинен материальный ущерб», — отметили в прокуратуре.

Судебных заседаний фигурант ждет в СИЗО. Ему инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога и препятствование законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 114-1 УКУ).

Если вину докажут, мужчине «светит» до 10 лет тюрьмы.

поджог авто в Чугуеве
Фото: Харьковская областная прокуратура
поджог авто в Чугуеве
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: В Харькове будут судить двух подростков: их подозревают в диверсии

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
18.02.2025, 15:03
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
18.02.2025, 14:32
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
18.02.2025, 11:10
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
17.02.2025, 16:25
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
17.02.2025, 20:25
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
18.02.2025, 15:34

Новости по теме:

15:06
У семьи экс-руководителя ТЦК в Харькове могут конфисковать люксовые авто – ГБР
15:25
Под Харьковом горело авто военного: в поджоге подозревают подростка (фото)
21:39
Дорогой электро Rolls-Royce купил бизнесмен из Харькова во время войны – УП 📹
15:50
Подростков в Харькове подозревают в поджоге авто ВСУ: возможно работали на РФ
15:52
Снял колеса с авто и украл вещи: житель Чугуевщины получил подозрение

Вы читали новость: «Поджог авто военного на Харьковщине попал на камеру: будут судить 24-летнего»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 12:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летнего жителя Чугуева будет судить. По данным следствия, мужчина поджег авто украинского защитника.".