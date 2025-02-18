Поджог авто военного на Харьковщине попал на камеру: будут судить 24-летнего
24-летнего жителя Чугуева будет судить. По данным следствия, мужчина поджег авто украинского защитника.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, фигурант искал себе работу. В Telegram он отозвался на объявление о «легком заработке».
«Работодатель» сообщил, что необходимо поджигать авто украинских военных, за что будет выплачено денежное вознаграждение. Фигурант согласился», – установили правоохранители.
20 ноября прошлого года около 03:40 в городе Чугуев мужчина подошел к автомобилю, у которого были признаки военного транспортного средства. В прокуратуре добавили, что с помощью заранее подготовленной зажигательной смеси он поджег машину. Все зафиксировали камеры.
Видео: Харьковская областная прокуратура
«В результате действий поджигателя владельцу авто — украинскому военнослужащему — причинен материальный ущерб», — отметили в прокуратуре.
Судебных заседаний фигурант ждет в СИЗО. Ему инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога и препятствование законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 114-1 УКУ).
Если вину докажут, мужчине «светит» до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, военный, поджог, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летнего жителя Чугуева будет судить. По данным следствия, мужчина поджег авто украинского защитника.".