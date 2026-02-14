Сьогодні 14 лютого 2026: яке свято та день в історії

14 лютого – День святого Валентина (День закоханих) та Міжнародний день дарування книг. Цього дня у 2005 році заснували найпопулярніший відеохостинг світу – Ютуб. У 1990-му “Вояджер-1” зробив фотографію Землі з рекордної відстані. У 1931-му вийшов перший звуковий фільм про Дракулу. У 1919-му почалася Польсько-радянська війна. У 1897-му помер український письменник Пантелеймон Куліш. У 1779-му аборигени Гавайських островів убили мореплавця Джеймса Кука. У 270-му, за легендою, стратили римського священника Валентина, який допомагав закоханим.

Свята та пам’ятні дати 14 лютого

14 лютого у світі – День святого Валентина (День закоханих) та Міжнародний день дарування книг.

Друга субота лютого – це Всесвітній день кіно.

Також сьогодні: Міжнародний день самотності, День любителів бібліотек, Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця, Міжнародний день зцілення звуком, День колеса огляду, Всесвітній день бонобо (карликових шимпанзе).

14 лютого в історії

14 лютого 270 року, згідно з популярною легендою, стратили священника Валентина в Римі. Він насмілився не виконати волю імператора Клавдія II. Імператор нібито заборонив усі шлюби та заручини в Римі. Його метою було забрати максимальну кількість чоловіків до армії. А ті, хто мав коханих і родини, не поспішали покинути їх заради римських завоювань. Отже, імператор вирішив розв’язати питання радикально. Проте Валентин продовжував таємно вінчати закоханих. Коли його діяльність виявили, священника затримали, а згодом засудили до страти через побиття палицями та відсікання голови. За цією ж легендою, у в’язниці, чекаючи на страту, святий Валентин залишив прощальну записку доньці тюремника, яка стала його подругою, та підписав її “Від твого Валентина” (від цієї записки виводять історію “валентинок”). Підтвердження такій версії подій не знайшли ні історики, які вивчали Римську імперію, ні Католицька церква. Католицька енциклопедія інформує про трьох святих Валентинів, пам’ять яких вшановують 14 лютого, проте очевидного романтизму в їхніх житіях не спостерігається.

“Принаймні три різні святі Валентини, всі вони мученики, згадуються в ранніх мартирологіях під датою 14 лютого. Один описаний як священник у Римі, інший як єпископ Інтерамни (сучасний Терні), і ці двоє, здається, постраждали у другій половині третього століття та були поховані на Фламінієвій дорозі, але на різній відстані від міста. За часів Вільяма Мальмесберійського називалося Брамою Святого Валентина те, що було відоме в давнину як Фламінієві ворота Рима, а зараз це Порта-дель-Пополо. Назва, ймовірно, була взята від невеликої церкви, присвяченої святому, яка знаходилася в безпосередній близькості. Про обох цих святих Валентинів збереглися якісь документи, але вони відносно пізнього часу та не мають історичної цінності. Про третього святого Валентина, який постраждав в Африці з кількома супутниками, більше нічого не відомо”, — пише Католицька енциклопедія.

Утім, це не зупиняє романтиків, які бажають вірити в легенду про священника, котрий рятував закоханих. Адже жодних фактів, що її спростовують, також не існує.

14 лютого 1779 року аборигени Гавайських островів убили відомого англійського мореплавця Джеймса Кука. Детальніше.

14 лютого 1897 року помер український письменник та громадський діяч Пантелеймон Куліш.

14 лютого 1919 року розпочалася Польсько-радянська війна. Докладніше.

14 лютого 1956 року в Москві відкрився XX з’їзд КПРС, у якому Хрущов “серед своїх” розпочав так зване “розвінчання культу особистості” свого попередника Сталіна. Детальніше.

14 лютого 1990 року “Вояджер-1” зробив фотографію Землі з рекордної відстані – 6,4 млрд км. Докладніше.

14 лютого 1992 року встановлено дипломатичні відносини між РФ та Україною. Їх розірвали 24 лютого 2022-го – у день, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення.

14 лютого 2005 року заснували найпопулярніший відеохостинг світу – YouTube. Докладніше.

Церковне свято

14 лютого цього року — Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота – один з основних поминальних днів. Вшановують пам’ять преподобного Авксентія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 лютого – сонячний день, то літо буде теплим, але весна – з морозами.

Якщо день морозний, то літо буде посушливим і спекотним.

Гарна погода в цей день передбачає швидке невелике похолодання.

Що не можна робити 14 лютого

Не можна погано говорити про померлих.

Не можна влаштовувати гучні застілля та вживати алкоголь.

Не можна зневірятися та засмучуватися.