Сегодня 14 февраля 2026: какой праздник и день в истории

14 февраля – День святого Валентина (День влюбленных) и Международный день дарения книг. В этот день в 2005 году основали самый популярный видеохостинг мира – YouTube. В 1990-м «Вояджер-1» сделал фотографию Земли с рекордного расстояния. В 1931-м вышел первый звуковой фильм о Дракуле. В 1919-м началась Польско-советская война. В 1897-м умер украинский писатель Пантелеймон Кулиш. В 1779-м аборигены Гавайских островов убили мореплавателя Джеймса Кука. В 270-м, по легенде, казнили римского священника Валентина, помогавшего влюбленным.

Праздники и памятные даты 14 февраля

14 февраля в мире – День святого Валентина (День влюбленных) и Международный день дарения книг.

Вторая суббота февраля – это Всемирный день кино.

Также сегодня: Международный день одиночества, День любителей библиотек, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Международный день исцеления звуком, День колеса обозрения, Всемирный день бонобо (карликовых шимпанзе).

14 февраля в истории

14 февраля 270 года, согласно популярной легенде, казнили священника Валентина в Риме. Он осмелился не выполнить волю императора Клавдия II. Император якобы запретил все браки и помолвки в Риме. Его целью было забрать максимальное количество мужчин в армию. А те, у кого были любимые и семьи, не торопились покинуть их ради римских завоеваний. Так что император решил решить вопрос радикально. Однако Валентин продолжал тайно венчать влюбленных. Когда его деятельность обнаружили, священника задержали, а впоследствии приговорили к смертной казни через избиение палками и отсечение головы. По этой же легенде, в тюрьме, ожидая казни, святой Валентин оставил прощальную записку дочери тюремщика, которая стала его подругой, и подписал ее «От твоего Валентина» (от этой записки выводят историю «валентинок»). Подтверждения такой версии событий не нашли ни историки, изучавшие Римскую империю, ни Католическая церковь. Католическая энциклопедия информирует о трех святых Валентинах, память которых чтят 14 февраля, однако очевидного романтизма в их житиях не наблюдается.

«Есть, по крайней мере, три разных святых Валентина, все они мученики, упоминаются в ранних мартирологах под датой 14 февраля. Один описан как священник в Риме, другой как епископ Интерамны (современный Терни), и эти двое, кажется, пострадали во второй половине третьего века и были похоронены на Фламиниевой дороге, но на разном расстоянии от города. Во времена Вильяма Мальмсберийского Вратами Святого Валентина называлось то, что было известно в древности как Фламиниевые ворота Рима (а сейчас это Порта-дель-Пополо). Название, вероятно, было взято от небольшой церкви, посвященной святому, находившейся в непосредственной близости. Об обоих этих святых Валентинах сохранились какие-то документы, но они относительно позднего времени и не имеют исторической ценности. О третьем святом Валентине, пострадавшем в Африке с несколькими спутниками, больше ничего не известно», — пишет Католическая энциклопедия.

Впрочем, это не останавливает романтиков, желающих верить в легенду о священнике, который спасал влюбленных. Ведь никаких опровергающих ее фактов также не существует.

14 февраля 1779 года аборигены Гавайских островов убили известного английского мореплавателя Джеймса Кука. Подробнее.

14 февраля 1897 года умер украинский писатель и общественный деятель Пантелеймон Кулиш.

14 февраля 1919 года началась Польско-советская война. Подробнее.

14 февраля 1956 года в Москве открылся XX съезд КПСС, на котором Хрущев «среди своих» начал так называемое «развенчание культа личности» своего предшественника Сталина. Подробнее.

14 февраля 1990 года «Вояджер-1» сделал фотографию Земли с рекордного расстояния – в 6,4 млрд км. Подробнее.

14 февраля 1992 года установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной. Их разорвали 24 февраля 2022-го — в день, когда РФ начала полномасштабное вторжение.

14 февраля 2005 года основали самый популярный видеохостинг мира – YouTube. Подробнее.

Церковный праздник

14 февраля в этом году — Вселенская родительская (мясопустная) суббота – один из основных поминальных дней. Чтят память преподобного Авксентия. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 февраля – солнечный день, то лето будет теплым, но весна – с морозами.

Если день морозный, то лето будет засушливым и жарким.

Хорошая погода в этот день — к быстрому небольшому похолоданию.

Что нельзя делать 14 февраля

Нельзя плохо говорить об умерших.

Нельзя устраивать громкие застолья и употреблять алкоголь.

Нельзя отчаиваться и печалиться.