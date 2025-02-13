В День святого Валентина мастерица Елена Пышнограева из Циркунов поддержала пряниками защитников Купянска.

Елена шутя называет себя «Пряничной феей». Неисправимая оптимистка пережила российскую оккупацию Циркунов и возобновила выпечку сладостей задолго до того, как в село вернули свет и газ.

Из банка – в кондитеры

В этом году 10 лет, как Елена печет пряники. Кондитерское дело никогда не было увлечением: «Я же банковский работник», — отмахивается она. Просто в 2013 году Пышнограева решила кардинально сменить деятельность, хотя до того момента работала руководителем подразделения в банке.

«Хотелось что-то свое, работать на себя. В декабре 2014 года я купила пряник и повесила его на елку. Друзья пришли в гости и спросили: «Ты что, начала печь пряники?». А я ответила, что нет, где я, а где пряники, это вообще не моя стихия. А потом были разговоры, чем бы заняться. Хотелось организовать детский центр, потому что люблю детей. А пряники всегда пекли в моей семье, у меня мама хорошо готовит, но это было чисто домашнее», — вспоминает Елена.

Но уже в 2015 году она начала печь сладости на продажу. Купила все необходимое, но по минимуму – новое дело действительно было риском. В то время Елена осваивала предпринимательство, составила план, и на одном из бизнес-тренингов впервые продала свои пряники.

«Самое сложное и важное – сделать первый шаг. Я была безумно счастлива, что за мои изделия кто-то платит деньги. Когда я смотрю сейчас на свои первые пряники, понимаю, что тогда, наверное, могла взять только харизмой и напором», — шутит Елена.

Первые кондитерские изделия у «банкира» получились вкусными, но далеко не такими яркими и красивыми, как нынешние. Так оценивает свою работу сама Пышнограева. Она сразу сделала ставку на качественные продукты, потому что понимала целевую аудиторию: дети, их мамы и бабушки. А поскольку не умела расписывать пряники глазурью, пошла в подмастерья к опытному кондитеру.

«Отодвигаю штору – и взрыв в районе экопарка»

С 2015 по 2022 год бизнес Елены развивался, она купила профессиональную печь и создавала ежегодно 8-10 тысяч пряников ручной работы. А в 2017-му воплотила еще одну мечту – начала в Харькове проводить мастер-классы по росписи пряников для детей.

«Моими основными заказчиками мастер-классов до 2022 года были школы и детские центры Салтовки. Когда мы в 2008-м построили дом в Циркунах, считали, что это было прекрасное решение, потому что недалеко от Харькова. Захотел суеты городской – поехал в Харьков. Захотел тишины – вернулся в Циркуны. А в феврале 2022 года мы попали в оккупацию», — вспоминает Елена.

Предчувствие войны не отпускало весь февраль. Но заказы на 8 марта не оставляли времени на рефлексии.

«24 февраля я проснулась в 4:50, мигал свет. Муж спросил, что я собираюсь делать, я ответила, что печь пряники. Отодвигаю штору – и раздается взрыв в районе экопарка. Не было мыслей, что это надолго. Мы даже пошли с мужем в магазин, но передумали покупать продукты, потому что света не было», — вспоминает Елена.

24 и 25 февраля некоторые местные успели вырваться из Циркунов в Харьков, хотя на окружной уже шли бои. А уже 26 февраля Пышнограева из своего окна увидела, как россияне, словно в фильмах про Вторую Мировую войну, шли по улицам Циркунов колоннами и с автоматами прочесывали каждый двор.

До 5 мая не было возможности купить продукты

В оккупации удалось выжить только потому, что супруги приютили всех ближайших соседей – 16 человек, вспоминает Елена.

«Мы помогали всем, все помогали нам. Готовили еду, жили в подвале у нас. Такого пустого погреба с консервацией и заготовками у себя я больше не вспомню. 26 и 27 февраля россияне разбили все магазины. То есть до 5 мая, до освобождения, не было никакой возможности купить продукты. Первые волонтеры появились в Циркунах только 10 мая. Мы не голодали, мы просто ели все, не перебирая продуктами. Хотя на стрессе я похудела на 10 кг. Когда меня увидели мои друзья-волонтеры, у всех было желание меня накормить», — рассказывает женщина.

Готовили в печке на дровах во дворе. Пекли лепешки из муки, которые соседи Елены до сих пор вспоминают. Постоянно искали варианты, где можно разжиться продуктами. У тех, кто держал животных, брали молоко, творог. У кого-то остался поросенок – сделали тушенку, приготовили колбасы. Елена до сих пор вспоминает, как жители оккупированных Циркунов протирали колбасы от плесени подсолнечным маслом.

«Самое страшное – видеть Харьков из окна и не иметь возможности поехать»

«Можно было выехать в ЕС, но только через РФ. Я не могла, у меня все внутри переворачивалось от мысли, что я поеду туда. Кто-то не выдерживал постоянных обстрелов – выезжал. Не все из 16 соседей остались до конца. Ведь это была чистая лотерея — подняться и выйти из подвала. А в подвале постоянно жить невозможно. От обстрелов вылетали окна, мы все подметали, забивали фанерой и жили дальше. Самое страшное было: осознавать, что ты Харьков видишь из окна, а не можешь туда поехать», — вспоминает весну 2022-го Елена.

Оккупацию она называет самым сложным временем. После освобождения, хотя обстрелы продолжались, вернулось внутреннее ощущение свободы – что ты не в клетке. Добавилась поддержка друзей, которые стали волонтерами.

«Летом 2022 года у нас поставили вагончик «Новой почты», мне сразу стали через волонтеров передавать какие-то продукты питания, корм для животных, которых оставили те, кто выезжал. Столько ежедневно было хлопот, что ни о какой депрессии и мысли не возникало», — рассказывает Елена.

«Глоток мирного Харькова»

К пряникам Елена Пышнограева неожиданно вернулась в декабре 2022 года. Давние клиенты живо интересовались, будут ли сладости к праздникам.

«У меня даже мысли не было, что людям нужны пряники. Потому что это ручная работа, недешево и не продукт первой необходимости. Но мне сказали, что это глоток мирного Харькова. Тогда я к мужу, говорю: «Хочу печь». Он лишь руками развел: «Так света же нет». Света не было с 24 февраля и до апреля 2023 года, 408 дней без света. А я отвечаю: «Ну, есть генератор. Давай я буду печь на генераторе». И так в конце 2022 года снова появились новогодние пряники. И самый ходовой пряник у меня был стилизованный герб Харькова, с начинкой и надписью «Незламний пряник з незламного Харкова». Он и до сих пор лидирует по продажам, этот символ стойкости», — с гордостью говорит Елена.

Если до полномасштабного вторжения пряники чаще покупали детям, то теперь это чаще сувениры для тех людей, которые приютили харьковчан и помогли им во время Большой войны. А в ЕС особенно ценят хендмейд, и тем более – сладость с надписью на родном для иностранца языке. Сувенирный пряник размером 20 сантиметров обойдется в 550 грн. Плюс его можно долго хранить.

Елена совершенствует не только внешний вид, а и вкусы изделий. «Муж спрашивает, когда будет пряник с салом», — шутит мастерица. Но осенью 2024 года Пышнограева предложила заказчикам пряник а-ля штоллен — с начинкой из вишни, клюквы, кураги, двумя видами изюма, настоянными на роме, с добавлением апельсиновой цедры и апельсинового сока. И сверху покрытый тоненьким слоем глазури.

Пряник для ВСУ

Как и многие харьковчане, Елена активно поддерживает украинских воинов и перечисляет деньги на лекарства, бронежилеты, машины, мавики.

«Я всегда свою десятину отдаю, потому что прекрасно понимаю, что если мы победим, то у меня все будет хорошо. Но нужна и психологическая поддержка, тепло, чтобы наши защитники понимали, что их помнят и ждут», — объясняет Елена.

В этом году она решила расписать пряники и отдать их на Купянское направление. Потому что познакомилась с ребятами оттуда – они стояли в Циркунах, а потом отправились на «горячее» направление.

«Хочу, чтобы они получили подарок от нас, пряник – это всегда улыбка, тепло, эмоция, поэтому очень хочется немножко их порадовать. Сейчас у меня уже больше100 пряников – люди переводят деньги, и я вот делаю сердечко, — показывает яркие пряники Елена. – Я оптимистка, потому что «плач Ярославны» еще никогда никому не помогал. Если бы он помогал, я бы рыдала дни напролет, но раз этого нет, то рыдать не стоит. Поэтому приходится подниматься и идти что-то делать».