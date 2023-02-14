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Хотів вразити дівчину: копи спіймали того, хто запускав феєрверки на Салтівці

Події 21:46   14.02.2023
Олена Нагорна
Хотів вразити дівчину: копи спіймали того, хто запускав феєрверки на Салтівці

Працівники патрульної поліції затримали чоловіка, який, ймовірно, запускав феєрверки у дворі житлового будинку на вулиці Валентинівській у Харкові близько 20-ї години 14 лютого.

Відео салюту на честь Дня всіх закоханих опублікували у харківських Telegram-каналах.

Відео: “Харків 1654”

“Патрульні негайно прибули на місце. Обстеживши прибудинкову територію, правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків. У розмові з інспекторами чоловік зізнався, що саме він запускав феєрверки, аби вразити дівчину”, – повідомляють у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області.


Фото: УПП у Харківській області

Обставини події встановлюватиме слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що салюти та феєрверки в Харківській області заборонені на час дії воєнного стану та ще 30 днів після його припинення. Таке розпорядження 30 грудня підписав голова ХОВА Олег СинєгубовХарків’яни утрималися від використання піротехніки у новорічну ніч.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 21:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники патрульної поліції затримали чоловіка, який, ймовірно, запускав феєрверки у дворі житлового будинку на вулиці Валентинівській у Харкові близько 20-ї години 14 лютого.".