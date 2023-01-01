Харків’яни не порушили заборону й утрималися від феєрверків у новорічну ніч
Грубих порушень публічного порядку у Харківській області в новорічну ніч зафіксовано не було.
Зокрема, не було повідомлень про запуск салютів та використання іншої піротехніки мешканцями регіону 31 грудня та 1 січня, підтвердила МГ “Об’єктив” речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.
Нагадаємо, що салюти та феєрверки в Харківській області заборонені на час дії воєнного стану та ще 30 днів після його припинення. Таке розпорядження 30 грудня підписав голова ХОВА Олег Синєгубов.
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Як повідомляв вранці 1 січня голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко, протягом доби правоохоронці опрацювали 1394 повідомлення громадян про правопорушення. Поліцейські виявили два факти незаконного обігу наркотиків, затримали чоловіка, який у центрі Харкова завдав тілесних ушкоджень перехожому, а також злодія, що вкрав золото із квартири харків’янина.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 19:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Грубих порушень публічного порядку у Харківській області в новорічну ніч зафіксовано не було.".