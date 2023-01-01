Харків’яни не порушили заборону й утрималися від феєрверків у новорічну ніч

Грубих порушень публічного порядку у Харківській області в новорічну ніч зафіксовано не було.

Зокрема, не було повідомлень про запуск салютів та використання іншої піротехніки мешканцями регіону 31 грудня та 1 січня, підтвердила МГ “Об’єктив” речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.

Нагадаємо, що салюти та феєрверки в Харківській області заборонені на час дії воєнного стану та ще 30 днів після його припинення. Таке розпорядження 30 грудня підписав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляв вранці 1 січня голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко, протягом доби правоохоронці опрацювали 1394 повідомлення громадян про правопорушення. Поліцейські виявили два факти незаконного обігу наркотиків, затримали чоловіка, який у центрі Харкова завдав тілесних ушкоджень перехожому, а також злодія, що вкрав золото із квартири харків’янина.