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Від штрафу до арешту: що буде за салют на Новий рік і чи заборонені хлопавки

Суспільство 22:17   26.12.2022
Олена Нагорна
Від штрафу до арешту: що буде за салют на Новий рік і чи заборонені хлопавки

За використання піротехніки під час воєнного стану та, зокрема, у новорічні свята, передбачена адміністративна відповідальність. Це може бути як штраф і громадські чи виправні роботи, так і адміністративний арешт на строк до 15 діб.

За порушення порядку виробництва, зберігання, продажу та використання піротехніки ще до оголошення воєнного стану була передбачена адміністративна відповідальність за ст. 196-6 КУпАП – штраф від 595 до 1020 гривень, розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в етері телемарафону.

“Зараз у нас у державі оголошено воєнний стан і, зрозуміло, що є інші обмеження, які встановлені. Перш за все, це заборона використання піротехнічних виробів, яка приймається на рівні військово-цивільних адміністрацій. І на даний момент вже переважна більшість областей прийняла таке рішення. Думаю, що найближчими днями буде прийняте рішення по всій території нашої держави про заборону використання піротехнічних засобів”, – припустив він.

Білошицький зазначив, що салюти та петарди у новорічну ніч можуть бути кваліфіковані як “дрібне хуліганство” (ст. 173 КУпАП).

“Однозначно, це передбачає і затримання особи, і весь спектр відповідальності”, – наголосив він.

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Що стосується хлопавок, то, за словами Білошицького, все залежить від їхнього конкретного виду.

“Тут треба дивитися, яка хлопавка, але є правила. Якщо це дитячі вироби, то вони не відносяться, не підпадають. Хоча потрібно роздивлятися конкретний виріб. Тоді можна сказати. Неможливо їх об’єднати всі в один вид”, – додав він.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2022 в 22:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За використання піротехніки під час воєнного стану та, зокрема, у новорічні свята, передбачена адміністративна відповідальність. Це може бути як штраф і громадські чи виправні роботи, так і адміністративний арешт на строк до 15 діб.".