От штрафа до ареста: как накажут за салют на Новый год и запрещены ли хлопушки

За использование пиротехники во время военного положения и, в частности, в новогодние праздники, предусмотрена административная ответственность. Это может быть как штраф и общественные или исправительные работы, так и административный арест на срок до 15 суток.

За нарушение порядка производства, хранения, продажи и использования пиротехники еще до объявления военного положения была предусмотрена административная ответственность по ст. 196-6 КУоАП — штраф от 595 до 1020 гривен, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

«Сейчас у нас в государстве объявлено военное положение и, разумеется, что есть другие ограничения, которые установлены. Прежде всего, это запрет использования пиротехнических изделий, который принимается на уровне военно-гражданских администраций. И на данный момент уже подавляющее большинство областей приняло такое решение. Думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по всей территории нашего государства о запрете использования пиротехнических средств», — предположил он.

Белошицкий отметил, что салюты и петарды в новогоднюю ночь могут быть квалифицированы как «мелкое хулиганство» (ст. 173 КУоАП).

«Однозначно, это предусматривает и задержание лица, и весь спектр ответственности», — подчеркнул он.

Что касается хлопушек, то, по словам Белошицкого, все зависит от их конкретного вида.

«Здесь надо смотреть, какая хлопушка, но есть правила. Если это детские изделия, то они не относятся, не подпадают. Хотя нужно рассматривать конкретное изделие. Тогда можно сказать. Невозможно их объединить все в один вид», — добавил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.