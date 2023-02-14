Хотел впечатлить девушку: полиция поймала запускавшего фейерверки на Салтовке

Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который, предположительно, запускал фейерверки во дворе жилого дома на улице Валентиновской в Харькове около 20-ти часов 14 февраля.

Видео салюта в честь Дня Святого Валентина опубликовали в харьковских Telegram-каналах.

Видео: «Харьков 1654»

«Патрульные немедленно прибыли на место. Обследовав придомовую территорию, правоохранители обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков. В разговоре с инспекторами мужчина признался, что именно он запускал фейерверки, чтобы впечатлить девушку», — сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.



Фото: УПП в Харьковской области



Обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря подписал глава ХОВА Олег Синегубов. Харьковчане воздержались от использования пиротехники в новогоднюю ночь.