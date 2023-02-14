Хотел впечатлить девушку: полиция поймала запускавшего фейерверки на Салтовке
Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который, предположительно, запускал фейерверки во дворе жилого дома на улице Валентиновской в Харькове около 20-ти часов 14 февраля.
Видео салюта в честь Дня Святого Валентина опубликовали в харьковских Telegram-каналах.
Видео: «Харьков 1654»
«Патрульные немедленно прибыли на место. Обследовав придомовую территорию, правоохранители обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков. В разговоре с инспекторами мужчина признался, что именно он запускал фейерверки, чтобы впечатлить девушку», — сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
Фото: УПП в Харьковской области
Обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.
Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря подписал глава ХОВА Олег Синегубов. Харьковчане воздержались от использования пиротехники в новогоднюю ночь.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 21:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который, предположительно, запускал фейерверки во дворе жилого дома на улице Валентиновской в Харькове около 20 часов 14 февраля.".