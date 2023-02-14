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Хотел впечатлить девушку: полиция поймала запускавшего фейерверки на Салтовке

Происшествия 21:46   14.02.2023
Елена Нагорная
Хотел впечатлить девушку: полиция поймала запускавшего фейерверки на Салтовке Фото: УПП в Харьковской области

Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который, предположительно, запускал фейерверки во дворе жилого дома на улице Валентиновской в Харькове около 20-ти часов 14 февраля.

Видео салюта в честь Дня Святого Валентина опубликовали в харьковских Telegram-каналах.

Видео: «Харьков 1654»

«Патрульные немедленно прибыли на место. Обследовав придомовую территорию, правоохранители обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков. В разговоре с инспекторами мужчина признался, что именно он запускал фейерверки, чтобы впечатлить девушку», —  сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.


Фото: УПП в Харьковской области

Обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря подписал глава ХОВА Олег Синегубов. Харьковчане воздержались от использования пиротехники в новогоднюю ночь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 21:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который, предположительно, запускал фейерверки во дворе жилого дома на улице Валентиновской в Харькове около 20 часов 14 февраля.".