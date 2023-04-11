ВР запретила в Украине фейерверки. 290 нардепов проголосовали «за»

Запретна на использование пиротехники, который сегодня оформила ВР, не распространяется на ВСУ, Нацполицию и ГСЧС.

Салюты в Украине наконец-то запретят. За закон №7438 об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий сегодня, 11 апреля, проголосовали 290 народных избранников, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Новый закон регулирует, чтобы громкие звуки не должны являться элементом праздника или развлечения. Законопроект запрещает использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард.

«Но! Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами. Скажу так, потому что город салюта — это Белгород», — иронично подчеркнул Гончаренко.

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