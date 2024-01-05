Крещение: когда будут святить воду в храмах Харькова
Обряд освящения воды в харьковском храме Святого Иоанна Богослова ПЦУ проведут в 12:00 в субботу, 6 января.
Все желающие смогут освятить воду после окончания праздничной литургии, которая начнется в 10:00, сообщается на Facebook-странице храма.
На сайте Харьковской епархии ПЦУ графика освящения воды на Крещение нет. А вот Харьковская епархия УПЦ (ранее Московский патриархат — ред.) согласно последней публикации на новоюлианский календарь не перешла, поэтому 6 января будет отмечать не Крещение, а Рождественский сочельник.
Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, согласно которому Крещение приходится на 6 января.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, крещение, освящение, Харьков, храмы;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 21:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обряд освящения воды в харьковском храме Святого Иоанна Богослова ПЦУ проведут в 12:00 в субботу, 6 января.".