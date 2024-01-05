Крещение: когда будут святить воду в храмах Харькова 

Обряд освящения воды в харьковском храме Святого Иоанна Богослова ПЦУ проведут в 12:00 в субботу, 6 января.

Все желающие смогут освятить воду после окончания праздничной литургии, которая начнется в 10:00, сообщается на Facebook-странице храма.

На сайте Харьковской епархии ПЦУ графика освящения воды на Крещение нет. А вот Харьковская епархия УПЦ (ранее Московский патриархат — ред.) согласно последней публикации на новоюлианский календарь не перешла, поэтому 6 января будет отмечать не Крещение, а Рождественский сочельник.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, согласно которому Крещение приходится на 6 января.