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Крещение: когда будут святить воду в храмах Харькова 

Общество 21:30   05.01.2024
Елена Нагорная
Крещение: когда будут святить воду в храмах Харькова 

Обряд освящения воды в харьковском храме Святого Иоанна Богослова ПЦУ проведут в 12:00 в субботу, 6 января.

Все желающие смогут освятить воду после окончания праздничной литургии, которая начнется в 10:00, сообщается на Facebook-странице храма.

На сайте Харьковской епархии ПЦУ графика освящения воды на Крещение нет. А вот Харьковская епархия УПЦ (ранее Московский патриархат — ред.) согласно последней публикации на новоюлианский календарь не перешла, поэтому 6 января будет отмечать не Крещение, а Рождественский сочельник.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, согласно которому Крещение приходится на 6 января.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обряд освящения воды в харьковском храме Святого Иоанна Богослова ПЦУ проведут в 12:00 в субботу, 6 января.".