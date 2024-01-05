Водохреще: коли святитимуть воду у храмах Харкова

Обряд освячення води у харківському храмі Святого Іоана Богослова ПЦУ проведуть о 12:00 у суботу, 6 січня.

Усі охочі зможуть освятити воду після закінчення святкової літургії, яка розпочнеться о 10:00, повідомляється на фейсбук-сторінці храму.

На сайті Харківської єпархії ПЦУ графіка освячення води на Водохреще немає. А ось Харківська єпархія УПЦ (раніше Московський патріархат — ред.) згідно з останньою публікацією на новоюліанський календар не перейшла, тому 6 січня відзначатиме не Водохреще, а Різдвяний святвечір.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, згідно з яким Водохреще припадає на 6 січня.