Водохреще: коли святитимуть воду у храмах Харкова
Обряд освячення води у харківському храмі Святого Іоана Богослова ПЦУ проведуть о 12:00 у суботу, 6 січня.
Усі охочі зможуть освятити воду після закінчення святкової літургії, яка розпочнеться о 10:00, повідомляється на фейсбук-сторінці храму.
На сайті Харківської єпархії ПЦУ графіка освячення води на Водохреще немає. А ось Харківська єпархія УПЦ (раніше Московський патріархат — ред.) згідно з останньою публікацією на новоюліанський календар не перейшла, тому 6 січня відзначатиме не Водохреще, а Різдвяний святвечір.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, згідно з яким Водохреще припадає на 6 січня.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 21:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обряд освячення води у харківському храмі Святого Іоана Богослова ПЦУ проведуть о 12:00 у суботу, 6 січня.".