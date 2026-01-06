Live

Водохреще-2026: як пірнали в Харкові, ставлення священника до купань 📹

Оригінально 20:34   06.01.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Водохреще-2026: як пірнали в Харкові, ставлення священника до купань 📹

Уже третій рік Водохреще Православна церква України відзначає за новоюліанським календарем – 6 січня. Поступово на цю дату пересунулися й купання в крижаній воді на морозі. Одним із місць збору хрещенських пірнальників став Саржин  яр. Люди занурювалися при близькій до нуля температурі. Цього звичаю не було в українській традиції, прокоментував МГ «Об’єктив» настоятель храму святого Іоана Богослова Віктор Маринчак. І ні про яке очищення від гріхів у такий спосіб теж не йдеться. При цьому отець Віктор відзначив, що вся вода сьогодні набуває ознак святості. Зокрема, набрана 6 січня, не псуватиметься цілий рік.

Харків’яни традиційно занурювались у джерело в Саржиному яру.

Настоятель храму святого Іоана Богослова Харкова Віктор Маринчак озвучив своє ставлення до занурень на Водохреще. Каже: це не вважається очищенням від гріхів.

«Це дискусійне питання. Але нам відомо, що якісь звичаї стрибання у воду були на півдні, де вона не така холодна, як у нас. Скажімо, на берегах Середземного моря можна купатися цілий рік, бо вода там вища 12-15 градусів. А те, що відбувається тут, коли рубають кригу і у 20-градусний мороз лізуть у воду – це не відповідає нашим природним умовам. І це може бути небезпечно, якщо ти не зберігаєш якісь рекомендації. Це якийсь звичай, який, до речі, я не спостерігав ні в дитинстві, ні в традиції нашій», – сказав Маринчак.

 

ныряли на Крещение

ныряли на Крещение

ныряли на Крещение

ныряли на Крещение

ныряли на Крещение

Нагадаємо, раніше Віктор Маринчак відповів, чи вся вода сьогодні вважається святою.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

06.01.2026
Чи вся вода на Водохреще стає святою: думка харківського священника (відео)
05.01.2026
6 січня – Водохреще: правила купання та де в Харкові освячуватимуть воду
05.01.2026
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області на Водохреща
07.01.2025
Як на Харківщині відзначили Водохреща та чи були порушення – дані поліції
05.01.2024
Водохреще: коли святитимуть воду у храмах Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Водохреще-2026: як пірнали в Харкові, ставлення священника до купань 📹», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 20:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже третій рік Водохреще Православна церква України відзначає за новоюліанським календарем – 6 січня.".