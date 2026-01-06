Водохреще-2026: як пірнали в Харкові, ставлення священника до купань 📹

Уже третій рік Водохреще Православна церква України відзначає за новоюліанським календарем – 6 січня. Поступово на цю дату пересунулися й купання в крижаній воді на морозі. Одним із місць збору хрещенських пірнальників став Саржин яр. Люди занурювалися при близькій до нуля температурі. Цього звичаю не було в українській традиції, прокоментував МГ «Об’єктив» настоятель храму святого Іоана Богослова Віктор Маринчак. І ні про яке очищення від гріхів у такий спосіб теж не йдеться. При цьому отець Віктор відзначив, що вся вода сьогодні набуває ознак святості. Зокрема, набрана 6 січня, не псуватиметься цілий рік.

Харків’яни традиційно занурювались у джерело в Саржиному яру.

Настоятель храму святого Іоана Богослова Харкова Віктор Маринчак озвучив своє ставлення до занурень на Водохреще. Каже: це не вважається очищенням від гріхів.

«Це дискусійне питання. Але нам відомо, що якісь звичаї стрибання у воду були на півдні, де вона не така холодна, як у нас. Скажімо, на берегах Середземного моря можна купатися цілий рік, бо вода там вища 12-15 градусів. А те, що відбувається тут, коли рубають кригу і у 20-градусний мороз лізуть у воду – це не відповідає нашим природним умовам. І це може бути небезпечно, якщо ти не зберігаєш якісь рекомендації. Це якийсь звичай, який, до речі, я не спостерігав ні в дитинстві, ні в традиції нашій», – сказав Маринчак.

