Де і коли в Харкові святитимуть воду на Водохреща. Подробиці
На свято Водохреща воду у Харкові освячуватимуть у міських храмах та біля джерел.
Як повідомили на сайті міськради, 18 січня у храмах відбудуться вечірні богослужіння, після чого харків’яни зможуть отримати освячену воду. 19 січня воду святитимуть протягом усього дня і до вечора у храмах та біля джерел.
При цьому у мерії додали, що докладну інформацію можна отримати у найближчому храмі.
“Усі заходи проводитимуться з суворим дотриманням обмежень воєнного стану та обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню Covid-19”, – зазначили в міськраді.
На сайті Іоано-Богословського храму Харкова повідомляється, що освячення води відбуватиметься 18 та 19 січня одразу після закінчення літургії (після 11:30).
На сайті Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату, де щороку розміщувався графік освячення води в джерелах, поки що жодних публікацій з цього приводу немає. На порталі Харківської єпархії ПЦУ інформації також немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 23:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На свято Водохреща воду у Харкові освячуватимуть у міських храмах та біля джерел.".