Где и когда в Харькове будут святить воду на Крещение. Подробности
На праздник Крещения воду в Харькове будут освящать в городских храмах и у источников.
Как сообщили на сайте горсовета, 18 января в храмах пройдут вечерние богослужения, после чего харьковчане смогут получить освященную воду. 19 января воду будут святить в течение всего дня и до вечера в храмах и у источников.
При этом в мэрии добавили, что подробную информацию можно получить в ближайшем храме.
«Все мероприятия будут проводиться со строгим соблюдением ограничений военного положения и ограничительных мер по предотвращению распространения Covid-19», — отметили в горсовете.
На сайте Иоанно-Богословского храма Харькова сообщается, что освящение воды будет совершаться 18 и 19 января сразу после окончания литургии (после 11:30).
На сайте Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата, где ежегодно размещался график освящения воды в источниках, пока никаких публикаций по этому поводу нет. На портале Харьковской епархии ПЦУ информации также нет.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 23:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На праздник Крещения воду в Харькове будут освящать в городских храмах и у источников.".