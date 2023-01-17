Где и когда в Харькове будут святить воду на Крещение. Подробности

На праздник Крещения воду в Харькове будут освящать в городских храмах и у источников.

Как сообщили на сайте горсовета, 18 января в храмах пройдут вечерние богослужения, после чего харьковчане смогут получить освященную воду. 19 января воду будут святить в течение всего дня и до вечера в храмах и у источников.

При этом в мэрии добавили, что подробную информацию можно получить в ближайшем храме.

«Все мероприятия будут проводиться со строгим соблюдением ограничений военного положения и ограничительных мер по предотвращению распространения Covid-19», — отметили в горсовете.

На сайте Иоанно-Богословского храма Харькова сообщается, что освящение воды будет совершаться 18 и 19 января сразу после окончания литургии (после 11:30).

На сайте Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата, где ежегодно размещался график освящения воды в источниках, пока никаких публикаций по этому поводу нет. На портале Харьковской епархии ПЦУ информации также нет.