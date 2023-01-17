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Де і коли в Харкові святитимуть воду на Водохреще. Подробиці

Суспільство 23:05   17.01.2023
Олена Нагорна
Де і коли в Харкові святитимуть воду на Водохреще. Подробиці

На свято Водохреще воду у Харкові освячуватимуть у міських храмах та біля джерел.

Як повідомили на сайті міськради, 18 січня у храмах відбудуться вечірні богослужіння, після чого харків’яни зможуть отримати освячену воду. 19 січня воду святитимуть протягом усього дня і до вечора у храмах та біля джерел.

При цьому у мерії додали, що докладну інформацію можна отримати у найближчому храмі.

“Усі заходи проводитимуться з суворим дотриманням обмежень воєнного стану та обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню Covid-19”, – зазначили в міськраді.

На сайті Іоано-Богословського храму Харкова повідомляється, що освячення води відбуватиметься 18 та 19 січня одразу після закінчення літургії (після 11:30).

На сайті Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату, де щороку розміщувався графік освячення води в джерелах, поки що жодних публікацій з цього приводу немає. На порталі Харківської єпархії ПЦУ інформації також немає.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 23:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На свято Водохреще воду у Харкові освячуватимуть у міських храмах та біля джерел.".