На севере Харьковщины идет бой, враг бил из авиации и артиллерии — Генштаб

Дважды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонные рубежи в районе Старицы. Защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается. Кроме того, враг нанес авиаудары по Малым Проходам, Волчанским Хуторам и Охримовке.

От артобстрелов с территории РФ пострадали районы Тимофеевки и Видродженовского.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районе Загрызово.