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На севере Харьковщины идет бой, враг бил из авиации и артиллерии — Генштаб

Фронт 16:58   04.01.2025
Елена Нагорная
На севере Харьковщины идет бой, враг бил из авиации и артиллерии — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Дважды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонные рубежи в районе Старицы. Защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается. Кроме того, враг нанес авиаудары по Малым Проходам, Волчанским Хуторам и Охримовке.

От артобстрелов с территории РФ пострадали районы Тимофеевки и Видродженовского.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районе Загрызово.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 16:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".