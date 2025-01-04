На севере Харьковщины идет бой, враг бил из авиации и артиллерии — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Дважды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонные рубежи в районе Старицы. Защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается. Кроме того, враг нанес авиаудары по Малым Проходам, Волчанским Хуторам и Охримовке.
От артобстрелов с территории РФ пострадали районы Тимофеевки и Видродженовского.
На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районе Загрызово.
Читайте также: Силы обороны отбивали атаки ВС РФ в районе Волчанска и на Купянщине — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, обстрелы, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На севере Харьковщины идет бой, враг бил из авиации и артиллерии — Генштаб»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 16:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".