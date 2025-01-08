Машовец: противник, вероятно, уже продвинулся к дороге Двуречная-Купянск
Военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец сообщил, что оккупанты продвигаются на Купянщине.
По его данным, враг сумел расширить плацдарм в районе Двуречной.
«При чем, скорее всего, противник уже не только сумел захватить, но и уверенно удерживает южную часть Двуречной и сумел продвинуться к дороге Двуречная — Купянск (по направлению на Западное)», – отметил Машовец.
Он также объяснил, что такие изменения на Купянском направлении могут существенно усложнить ситуацию на Купянщине.
«По-моему, это более угрожающе, с точки зрения дальнейших перспектив обороны Купянска, чем усилия передовых подразделений 1-й танковой армии (ТА) противника, которая силами частей и подразделений 2-й мсд и 47-й тд пытается расширить участок контроля левого берега р. Оскол южнее Купянска-Узлового…», – предположил аналитик.
Напомним, 8 января в Deep State заявили о продвижении врага в районе Двуречной. А 7 января аналитики обновили карту боевых действий в Харьковской области. На ней Лозовая – населенный пункт на Купянском направлении — обозначена как оккупированная. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой, и теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 11:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец сообщил, что оккупанты продвигаются на Купянщине.".