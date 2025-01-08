Машовец: противник, вероятно, уже продвинулся к дороге Двуречная-Купянск

Военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец сообщил, что оккупанты продвигаются на Купянщине.

По его данным, враг сумел расширить плацдарм в районе Двуречной.

«При чем, скорее всего, противник уже не только сумел захватить, но и уверенно удерживает южную часть Двуречной и сумел продвинуться к дороге Двуречная — Купянск (по направлению на Западное)», – отметил Машовец.

Он также объяснил, что такие изменения на Купянском направлении могут существенно усложнить ситуацию на Купянщине.

«По-моему, это более угрожающе, с точки зрения дальнейших перспектив обороны Купянска, чем усилия передовых подразделений 1-й танковой армии (ТА) противника, которая силами частей и подразделений 2-й мсд и 47-й тд пытается расширить участок контроля левого берега р. Оскол южнее Купянска-Узлового…», – предположил аналитик.

Напомним, 8 января в Deep State заявили о продвижении врага в районе Двуречной. А 7 января аналитики обновили карту боевых действий в Харьковской области. На ней Лозовая – населенный пункт на Купянском направлении — обозначена как оккупированная. Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли контроль и над Ивановкой, и теперь россияне пытаются продвигаться в Новую Кругляковку.