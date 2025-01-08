«Этого допустить нельзя»: какие задачи РФ пытаются сорвать СОУ

Начальник отдела пограничной службы бригады «Гарт» Иван Ковалев в эфире нацмарафона сообщил о ситуации на Волчанском направлении, а также – планах РФ на Купянщине.

Обстановка в районе Волчанска, по его словам, остается сложной.

«Враг постоянно оказывает огневое влияние по нашим позициям, пытается активно действовать малыми группами пехоты. Но противодействуем всем намерениям противника. Успехов у них нет», – отметил Ковалев.

Он также добавил, что на данный момент россияне пытаются наращивать силы в другой части области, чтобы успешно наступать на Купянск. И, если врагу это удастся, – ВСУ станет сложнее держать оборону на разных участках Харьковщины.

«Все действия врага нацелены наращивать силы для продвижения в сторону Купянска, что поставит под угрозу окружение наших подразделений, которые ведут борьбу с врагом как на Волчанском, так и на Купянском направлении. Этого допустить нельзя и в настоящее время Силы обороны Украины, в том числе военнослужащие бригады «Гарт», прекращают любые попытки оккупантов придвинуться в нашей полосе ответственности», – акцентировал Ковалев.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»