“Цього допустити не можна”: які завдання РФ намагаються зірвати СОУ

Начальник відділу прикордонної служби бригади «Гарт» Іван Ковальов в етері нацмарафону повідомив про ситуацію на Вовчанському напрямку, а також – про плани РФ на Куп’янщині.

Обстановка в районі Вовчанська, за його словами, залишається складною.

“Ворог постійно здійснює вогневий вплив по наших позиціях, намагається активно діяти малими групами піхоти, але протидіємо всім намірам противника. Успіху в них немає“, – зазначив Ковальов.

Він також додав, що зараз росіяни намагаються нарощувати сили в іншій частині області, щоб успішно наступати на Куп’янськ. І, якщо ворогові це вдасться, – ВСУ буде складніше тримати оборону на різних ділянках Харківщини.

“Всі дії ворога мають на меті нарощувати передумови для просування в сторону Куп’янська, що поставить під загрозу оточення наших підрозділів, які ведуть боротьбу з ворогом як на Вовчанському, так і на Куп’янському напрямку. Цього допустити не можна і наразі Сили оборони України, в тому числі військовослужбовці бригади «Гарт», припиняють будь-які спроби окупантів просунутися у нашій смузі відповідальність”, – наголосив Ковальов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”