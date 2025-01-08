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“Цього допустити не можна”: які завдання РФ намагаються зірвати СОУ

Фронт 09:40   08.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Цього допустити не можна”: які завдання РФ намагаються зірвати СОУ Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник відділу прикордонної служби бригади «Гарт» Іван Ковальов в етері нацмарафону повідомив про ситуацію на Вовчанському напрямку, а також – про плани РФ на Куп’янщині.

Обстановка в районі Вовчанська, за його словами, залишається складною.

Ворог постійно здійснює вогневий вплив по наших позиціях, намагається активно діяти малими групами піхоти, але протидіємо всім намірам противника. Успіху в них немає“, – зазначив Ковальов.

Він також додав, що зараз росіяни намагаються нарощувати сили в іншій частині області, щоб успішно наступати на Куп’янськ. І, якщо ворогові це вдасться, – ВСУ буде складніше тримати оборону на різних ділянках Харківщини.

“Всі дії ворога мають на меті нарощувати передумови для просування в сторону Куп’янська, що поставить під загрозу оточення наших підрозділів, які ведуть боротьбу з ворогом як на Вовчанському, так і на Куп’янському напрямку. Цього допустити не можна і наразі Сили оборони України, в тому числі військовослужбовці бригади «Гарт», припиняють будь-які спроби окупантів просунутися у нашій смузі відповідальність”, – наголосив Ковальов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: З якого населеного пункту на Куп’янщині СОУ вибили ворога, повідомили у ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «“Цього допустити не можна”: які завдання РФ намагаються зірвати СОУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 09:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник відділу прикордонної служби бригади «Гарт» Іван Ковальов в етері нацмарафону повідомив про ситуацію на Вовчанському напрямку, а також – про плани РФ на Куп’янщині.".