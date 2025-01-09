РФ намагається закріпитися у Дворічній: є загроза для двох напрямків області

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарофону назвав ситуацію на Куп’янщині “дуже складною” – РФ намагається прорватися одразу на кількох ділянках.

За його словами, росіяни знаходяться за два кілометри від Куп’янська. Штурми ворога відбуваються регулярно – лише за вчора ЗСУ відбили близько 12 атак на напрямку Петропавлівка-Голубівка.

“Ворог намагається вийти на основну трасу – Сватове-Купʼянськ, для того, щоб потім вийти вже на лівий берег самого міста Купʼянська. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризово-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно здійснює свої штурмові дії, постійно намагається вийти на лівий берег нашої річки Оскіл.”, – зазначив Беседін.

Тяжка ситуація і в районі Дворічної. Беседін наголосив: якщо ворогові вдасться тут прорватися – важче стане не лише на Куп’янському напрямку, а й на Вовчанському.

“Ворог фактично намагається закріпитися в самому місті Дворічна (це вже правобережна частина Осколу) і збільшити свій плацдарм. І таким чином, якщо йому вдасться це зробити, – перекинути техніку на правий берег, то буде загроза заходження в тил і на Вовчанському напрямку, і, безпосередньо, в місто Купʼянськ“, – додав начальник МВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”