РФ намагається закріпитися у Дворічній: є загроза для двох напрямків області
Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарофону назвав ситуацію на Куп’янщині “дуже складною” – РФ намагається прорватися одразу на кількох ділянках.
За його словами, росіяни знаходяться за два кілометри від Куп’янська. Штурми ворога відбуваються регулярно – лише за вчора ЗСУ відбили близько 12 атак на напрямку Петропавлівка-Голубівка.
“Ворог намагається вийти на основну трасу – Сватове-Купʼянськ, для того, щоб потім вийти вже на лівий берег самого міста Купʼянська. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризово-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно здійснює свої штурмові дії, постійно намагається вийти на лівий берег нашої річки Оскіл.”, – зазначив Беседін.
Тяжка ситуація і в районі Дворічної. Беседін наголосив: якщо ворогові вдасться тут прорватися – важче стане не лише на Куп’янському напрямку, а й на Вовчанському.
“Ворог фактично намагається закріпитися в самому місті Дворічна (це вже правобережна частина Осколу) і збільшити свій плацдарм. І таким чином, якщо йому вдасться це зробити, – перекинути техніку на правий берег, то буде загроза заходження в тил і на Вовчанському напрямку, і, безпосередньо, в місто Купʼянськ“, – додав начальник МВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 09:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарофону назвав ситуацію на Куп’янщині “дуже складною” – РФ намагається прорватися одразу на кількох ділянках.".