Враг немного отошел: линия фронта на Волчанском направлении изменилась
По данным ВСУ, на Волчанском направлении враг наступает регулярно.
«Наступает малыми штурмовыми группами по 2-3 человека, а также при поддержке своей артиллерии и FPV-дронов. Нашим военным сейчас очень сложно на линии боевого столкновения, но, несмотря ни на что, оборона города Волчанск держится крепко», – сказал в эфире нацмарафона боец 34-го ОМПБ 57-ой ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным «Викинг».
Он также проинформировал, что Силам обороны удалось немного вытеснить врага. И как следствие – сдвинуть линию боестолкновения в районе Волчанска.
«Враг немного отошел, и мы сейчас находимся за рекой Волчьей. И подступы к ней надежно закреплены, наши военнослужащие надежно держат эту линию обороны. Скажу так: за последнее время силами и средствами 57-й отдельной мотопехотной бригады в течение последнего месяца было уничтожено большое количество вражеской силы противника и мест его сосредоточения в городе Волчанск, что позволяет сдерживать продвижение врага по городу и по направлению к южному берегу реки Волчья. Мы наблюдаем пополнение свежих резервов и также об этом свидетельствуют попадающие в плен военнослужащие Российской Федерации», – отметил военный.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, волчанск, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ВСУ, на Волчанском направлении враг наступает постоянно.".