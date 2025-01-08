Враг немного отошел: линия фронта на Волчанском направлении изменилась

По данным ВСУ, на Волчанском направлении враг наступает регулярно.

«Наступает малыми штурмовыми группами по 2-3 человека, а также при поддержке своей артиллерии и FPV-дронов. Нашим военным сейчас очень сложно на линии боевого столкновения, но, несмотря ни на что, оборона города Волчанск держится крепко», – сказал в эфире нацмарафона боец 34-го ОМПБ 57-ой ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным «Викинг».

Он также проинформировал, что Силам обороны удалось немного вытеснить врага. И как следствие – сдвинуть линию боестолкновения в районе Волчанска.

«Враг немного отошел, и мы сейчас находимся за рекой Волчьей. И подступы к ней надежно закреплены, наши военнослужащие надежно держат эту линию обороны. Скажу так: за последнее время силами и средствами 57-й отдельной мотопехотной бригады в течение последнего месяца было уничтожено большое количество вражеской силы противника и мест его сосредоточения в городе Волчанск, что позволяет сдерживать продвижение врага по городу и по направлению к южному берегу реки Волчья. Мы наблюдаем пополнение свежих резервов и также об этом свидетельствуют попадающие в плен военнослужащие Российской Федерации», – отметил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»