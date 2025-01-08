Ворог трохи відійшов: лінія фронту на Вовчанському напрямку змінилася
За даними ЗСУ, на Вовчанському напрямку ворог наступає регулярно.
“Наступає малими штурмовими групами по 2-3 людини, і також за підтримки своєї артилерії та FPV-дронів. Нашим військовим зараз дуже складно на лінії бойового з’єднання, але попри все, оборона міста Вовчанськ тримається міцно”, – сказав в етері нацмарафону боєць 34-го ОМПБ 57-го ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним “Вікінг”.
Він також поінформував, що Силам оборони вдалося трохи витіснити ворога. І як наслідок – зрушити лінію зіткнення в районі Вовчанська.
“Ворог трохи відійшов, і ми зараз знаходимося за річкою Вовчою. І підступи до неї надійно закріплені, наші військовослужбовці надійно тримають цю лінію оборони. Скажу так: за останній час силами та засобами 57-ї окремої мотопіхотної бригади впродовж останнього місяця було знищено велику кількість ворожої сили противника та місць його зосередження у місті Вовчанськ, що дає змогу стримувати просування ворога містом та в напрямку південного берега річки Вовчої. Ми спостерігаємо поповнення свіжих резервів і також про це свідчать військовослужбовці Російської Федерації, які потрапляють в полон”, – додав військовий.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 10:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ЗСУ, на Вовчанському напрямку ворог наступає регулярно.".