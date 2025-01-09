Харьков атакуют БпЛА «Молния»: детали от Терехова и Синегубова (дополняется)
9 января по предприятию в Немышлянском районе Харькова ударил БпЛА типа «Молния». Об еще одном «прилете» дрона сообщили около 15:40.
Дополнено в 15:44. О еще одном «прилете» по Харькову сообщает мэр Игорь Терехов. Предварительно, снова ударил БпЛА «Молния». Подробности выясняют.
На месте предварительного «прилета» есть повреждение одного здания, в соседнем — выбитые стекла. Без пожара, уточнил мэр.
Дополнено в 15:33. В результате попадания вражеского БпЛА пострадал 65-летний мужчина. У него острая реакция на стресс, без госпитализации, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Тем временем, в Воздушных силах ВСУ предупреждают, что в Харьковской области возможна работа ПВО по вражескому БпЛА.
Дополнено в 15:22. На месте «прилета» БпЛА «Молния» произошло возгорание, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, удар случился в 15:00. Профильные службы работают на месте.
15:06. «В Харькове очередной «прилет». Предварительно, БпЛА типа «Молния» ударил по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — сообщил мэр города Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 15:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 января по предприятию в Немышлянском районе Харькова ударил БпЛА типа «Молния».".