Харьков атакуют БпЛА «Молния»: детали от Терехова и Синегубова (дополняется)

9 января по предприятию в Немышлянском районе Харькова ударил БпЛА типа «Молния». Об еще одном «прилете» дрона сообщили около 15:40.

Дополнено в 15:44. О еще одном «прилете» по Харькову сообщает мэр Игорь Терехов. Предварительно, снова ударил БпЛА «Молния». Подробности выясняют.

На месте предварительного «прилета» есть повреждение одного здания, в соседнем — выбитые стекла. Без пожара, уточнил мэр.

Дополнено в 15:33. В результате попадания вражеского БпЛА пострадал 65-летний мужчина. У него острая реакция на стресс, без госпитализации, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Тем временем, в Воздушных силах ВСУ предупреждают, что в Харьковской области возможна работа ПВО по вражескому БпЛА.

Дополнено в 15:22. На месте «прилета» БпЛА «Молния» произошло возгорание, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, удар случился в 15:00. Профильные службы работают на месте.

15:06. «В Харькове очередной «прилет». Предварительно, БпЛА типа «Молния» ударил по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — сообщил мэр города Игорь Терехов.