Харків атакують БпЛА «Молния»: деталі від Терехова і Синєгубова (доповнюється)

9 січня по підприємству у Немишлянському районі Харкова вдарив БпЛА типу «Молния». Про ще один «приліт» дрону повідомили близько 15:40.

Доповнено о 15:44. Про ще один “приліт” по Харкову повідомляє мер Ігор Терехов. Попередньо, знову вдарив БпЛА «Молния». Подробиці наразі з’ясовують.

На місці попереднього “прильоту” є пошкодження однієї будівлі, у сусідній – вибиті шибки. Без пожежі, уточнив мер.

Доповнено о 15:33. Внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждав 65-річний чоловік. У нього гостра реакція на стрес, без госпіталізації, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попереджають, що в Харківській області можлива робота ППО по ворожому БпЛА.

Доповнено о 15:22. На місці «прильоту» БпЛА «Молния» сталося загоряння, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, удар стався о 15:00. Профільні служби працюють на місці.

15:06. «У Харкові черговий «приліт». Попередньо, БпЛА типу «Молния» вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі. На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила», – повідомив мер міста Ігор Терехов.