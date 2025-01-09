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Вдень по Харківщині вдарив БпЛА: сталася пожежа (фото)

Події 14:55   09.01.2025
Вікторія Яковенко
Вдень по Харківщині вдарив БпЛА: сталася пожежа (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

По одному з населених пунктів Вовчанської громади вдень 9 січня вдарив ворожий дрон.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа господарчої споруди на території приватного будинку. До ліквідації наслідків залучалися 11 рятувальників та три одиниці техніки, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Працюючи під постійною загрозою повторних ударів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу площею 70 м кв», – додали у ДСНС.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

удар БпЛА по Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар БпЛА по Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар БпЛА по Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар БпЛА по Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 14:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По одному з населених пунктів Вовчанської громади вдень 9 січня вдарив ворожий дрон.".