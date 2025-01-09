Вдень по Харківщині вдарив БпЛА: сталася пожежа (фото)

По одному з населених пунктів Вовчанської громади вдень 9 січня вдарив ворожий дрон.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа господарчої споруди на території приватного будинку. До ліквідації наслідків залучалися 11 рятувальників та три одиниці техніки, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Працюючи під постійною загрозою повторних ударів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу площею 70 м кв», – додали у ДСНС.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.