Вдень по Харківщині вдарив БпЛА: сталася пожежа (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
По одному з населених пунктів Вовчанської громади вдень 9 січня вдарив ворожий дрон.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа господарчої споруди на території приватного будинку. До ліквідації наслідків залучалися 11 рятувальників та три одиниці техніки, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Працюючи під постійною загрозою повторних ударів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу площею 70 м кв», – додали у ДСНС.
Попередньо, жертв та постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС, дрон, пожежа, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 14:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По одному з населених пунктів Вовчанської громади вдень 9 січня вдарив ворожий дрон.".