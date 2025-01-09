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Днем по Харьковщине ударил БпЛА: произошел пожар (фото)

Происшествия 14:55   09.01.2025
Виктория Яковенко
Днем по Харьковщине ударил БпЛА: произошел пожар (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

По одному из населенных пунктов Волчанской громады днем ​​9 января ударил вражеский дрон.

В результате обстрела произошел пожар хозяйственного сооружения на территории частного дома. К ликвидации последствий привлекались 11 спасателей и три единицы техники, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Работая под постоянной угрозой повторных ударов, пожарные оперативно ликвидировали пожар площадью 70 м кв», — добавили в ГСЧС.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

удар БпЛА по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар БпЛА по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар БпЛА по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар БпЛА по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По одному из населенных пунктов Волчанской громады днем ​​9 января ударил вражеский дрон.".