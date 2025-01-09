Днем по Харьковщине ударил БпЛА: произошел пожар (фото)

По одному из населенных пунктов Волчанской громады днем ​​9 января ударил вражеский дрон.

В результате обстрела произошел пожар хозяйственного сооружения на территории частного дома. К ликвидации последствий привлекались 11 спасателей и три единицы техники, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Работая под постоянной угрозой повторных ударов, пожарные оперативно ликвидировали пожар площадью 70 м кв», — добавили в ГСЧС.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.