Днем по Харьковщине ударил БпЛА: произошел пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
По одному из населенных пунктов Волчанской громады днем 9 января ударил вражеский дрон.
В результате обстрела произошел пожар хозяйственного сооружения на территории частного дома. К ликвидации последствий привлекались 11 спасателей и три единицы техники, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Работая под постоянной угрозой повторных ударов, пожарные оперативно ликвидировали пожар площадью 70 м кв», — добавили в ГСЧС.
Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Читайте также: Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС, дрон, пожары, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Днем по Харьковщине ударил БпЛА: произошел пожар (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По одному из населенных пунктов Волчанской громады днем 9 января ударил вражеский дрон.".