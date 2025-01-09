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Синегубов: «готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине

Происшествия 11:53   09.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: «готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине Скриншот

О том, как будут действовать в случае возможного ухудшения ситуации в прифронтовых населенных пунктах области, рассказал в эфире нацмарафона Олег Синегубов.

«Мы готовы к ухудшению ситуации. Мы оперативно сможем организовать и эвакуационные мероприятия, и мы понимаем, как на севере нашей территории, весной этого года, – когда одновременно выезжали тысячи людей. И, конечно, у нас и зарезервированные места для проживания, и международные партнеры создали себе соответствующие резервы для оказания поддержки и помощи. И, конечно, наши волонтерские организации объединены в координационный штаб при областной военной администрации, а их там более 250 таких организаций», – рассказал Синегубов.

Он также напомнил, что на данный момент продолжается эвакуация из 344 населенных пунктов Харьковщины. Однако, несмотря на угрозу обстрелов, люди остаются даже в самых опасных местах области.

«Например, левый берег Оскола, город Купянск – там уже нет к счастью детей, однако еще остаются 133 взрослых человека. К сожалению, отказываются от эвакуации. И эти усиленные меры, они заключаются в том, что, фактически, круглосуточно местная власть, местная администрация вместе с национальной полицией, с волонтерскими организациями работает по организации эвакуации и разъяснения населения о необходимости выезжать. Потому что враг, во-первых, бьет по гражданским жилым домам и гражданской инфраструктуре, а во-вторых, мы уже не в состоянии содержать там ни теплоснабжение, ни электроснабжение, ни водоснабжение, потому что инфраструктура там разрушена, восстанавливать не можем. Потому что враг, опять же, по ремонтным бригадам бьет прицельно. И, конечно, единственный выход по тому направлению – выезжать на более безопасные территории. Тем более что все для этого обеспечено», – акцентировал начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 11:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как будут действовать в случае ухудшения ситуации в прифронтовых населенных пунктах области, рассказал в эфире нацмарафона Олег Синегубов.".