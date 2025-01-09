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Синєгубов: “готові до погіршення ситуації” – що відбувається на Харківщині

Події 11:53   09.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: “готові до погіршення ситуації” – що відбувається на Харківщині Скріншот

Про те, як діятимуть у разі можливого погіршення ситуації у прифронтових населених пунктах області, розповів в етері нацмарафону Олег Синєгубов.

“Ми готові до погіршення ситуації. Ми оперативно зможемо організувати і евакуаційні заходи, і ми розуміємо, – як на півночі нашої території, навесні цього року, коли одночасно виїжджали тисячі людей. І, звичайно, у нас і зарезервовані місця для проживання, і міжнародні партнери створили собі відповідні резерви для надання підтримки та допомоги. І, звичайно, наші волонтерські організації об’єднані в координаційний штаб при обласній військовій адміністрації, а їх там більше 250 таких організацій”, – розповів Синєгубов.

Він також нагадав, що наразі триває евакуація із 344 населених пунктів Харківщини. Однак, попри загрозу обстрілів, люди залишаються навіть у найнебезпечніших місцях області.

Наприклад, лівий берег Осколу, місто Куп’янськ – там вже немає на щастя дітей, однак ще залишаються 133 дорослі людини. На жаль, відмовляються від евакуації. І ці посилені заходи, вони заключаються в тому, що, фактично, цілодобово місцева влада, місцева адміністрація разом із національною поліцією, з волонтерськими організаціями працює щодо організації евакуації і роз’яснення населення щодо необхідності виїжджати. Тому що ворог, по-перше, б’є по цивільних житлових будинках та цивільній інфраструктурі, а по-друге, ми вже не в змозі утримувати там ані теплопостачання, ані електропостачання, ані водопостачання, тому що інфраструктура там зруйнована, відновлювати не можемо, тому що ворог знову ж таки по ремонтних бригадах б’є прицільно. І, звичайно, єдиний вихід по тому напрямку – виїжджати на більш безпечні території. Тим більше, що все для цього забезпечено“, – наголосив начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 11:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як діятимуть у разі можливого погіршення ситуації у прифронтових населених пунктах області, розповів в етері нацмарафону Олег Синєгубов.".