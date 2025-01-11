Генштаб сообщил про 13 атак врага в Харьковской области
Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 января информирует: оккупанты штурмовали и на Купянском, и на Харьковском направлениях.
«На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой», — проинформировали в ГШ.
В целом на фронте в Украине за сутки было 213 боев. Армия РФ нанесла 17 авиаударов, использовав 39 корректируемых авиабомб. Также зафиксировали более 4000 обстрелов.
Силы обороны поразили два пункта управления ВС РФ и два средства ПВО врага. Также ракетчики и артиллеристы ударили по двум складам с боеприпасами россиян, десяти районам сосредоточения их личного состава и двум станциям РЭБ.
Генштаб обновил данные о российских потерях.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 января информирует: оккупанты штурмовали и на Купянском, и на Харьковском направлениях".