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Генштаб сообщил про 13 атак врага в Харьковской области

Фронт 08:28   11.01.2025
Оксана Горун
Генштаб сообщил про 13 атак врага в Харьковской области Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 января информирует: оккупанты штурмовали и на Купянском, и на Харьковском направлениях.

«На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой», — проинформировали в ГШ.

В целом на фронте в Украине за сутки было 213 боев. Армия РФ нанесла 17 авиаударов, использовав 39 корректируемых авиабомб. Также зафиксировали более 4000 обстрелов.

Силы обороны поразили два пункта управления ВС РФ и два средства ПВО врага. Также ракетчики и артиллеристы ударили по двум складам с боеприпасами россиян, десяти районам сосредоточения их личного состава и двум станциям РЭБ.

Генштаб обновил данные о российских потерях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 января информирует: оккупанты штурмовали и на Купянском, и на Харьковском направлениях".