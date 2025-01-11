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Оккупанты в Двуречной: что мешает им переправить танки — данные ISW

Фронт 07:32   11.01.2025
Оксана Горун
Оккупанты в Двуречной: что мешает им переправить танки — данные ISW Фото: Валерий Залужный/Telegram

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 10 января сообщил о продвижениях ВС РФ в Двуречной и к северо-западу от села Орлянка под Купянском.

Продвижение на северо-западе от Орлянки аналитики оценили как незначительное. А вот ситуации в районе Двуречной уделили более пристальное внимание.

Иллюстрация: карта DeepState

«Российские военные блогеры и источник, предположительно связанный с украинской военной разведкой, заявили 10 января, что российские войска продвигаются к северо-востоку от Купянска в восточной части Двуречной и около Западного. Источник, предположительно связанный с украинской военной разведкой, сообщил, что российские войска используют свое преимущество в живой силе на Купянском направлении и проводят исключительно пехотные атаки. Источник заявил, что российские войска переправляют пехоту через реку Оскол для этих атак на легких надувных плавсредствах, но река Оскол слишком глубока для перевозки бронетехники без установленной переправы«, — отметили в ISW.

По данным Института изучения войны, российские войска продолжали атаковать в районе села Западное, Петропавловки и Кучеровки. Также попытки продвижения были в направлении Боровой и Волчанска — и там, и там безрезультатные.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 07:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 10 января сообщил о продвижениях ВС РФ в Двуречной и к северо-западу от села Орлянка под Купянском".