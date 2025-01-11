Окупанти у Дворічній: що заважає їм переправити танки – дані ISW

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 10 січня повідомив про просування ЗС РФ у Дворічній та на північний захід від села Орлянка під Куп’янськом.

Просування на північному заході від Орлянки аналітики оцінили як незначне. А ось ситуації в районі Дворічної приділили більш пильну увагу.

“Російські військові блогери та джерело, ймовірно пов’язане з українською військовою розвідкою, заявили 10 січня, що російські війська просуваються на північний схід від Куп’янська в східній частині Дворічної та біля Західного. Джерело, ймовірно пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що російські війська використовують свою перевагу в живій силі на Куп’янському напрямку та проводять виключно піхотні атаки. Джерело заявило, що російські війська переправляють піхоту через річку Оскіл для цих атак на легких надувних плавзасобах, але річка Оскіл надто глибока для перевезення бронетехніки без встановленої переправи“, – зазначили в ISW.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська продовжували атакувати в районі села Західне, Петропавлівки та Кучерівки. Також спроби просування були в напрямку Борової та Вовчанська — і там, і там безрезультатні.