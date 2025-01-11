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Генштаб повідомив про 13 атак ворога у Харківській області

Фронт 08:28   11.01.2025
Оксана Горун
Генштаб повідомив про 13 атак ворога у Харківській області Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 січня інформує: окупанти штурмували й на Куп’янському, і на Харківському напрямках.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової“, – повідомили в ГШ.

Загалом на фронті в Україні за добу було 213 боїв. Армія РФ завдала 17 авіаударів, використавши 39 керованих авіабомб. Також зафіксували понад 4000 обстрілів.

Сили оборони вразили два пункти управління ЗС РФ та два засоби ППО ворога. Також ракетники та артилеристи вдарили по двох складах із боєприпасами росіян, десяти районах зосередження їх особового складу та двох станціях РЕБ.

Генштаб оновив дані щодо російських втрат.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 січня інформує: окупанти штурмували й на Куп’янському, і на Харківському напрямках".