Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся

О продвижении врага на Купянском направлении объявили аналитики проекта Deep State.

Специалисты опубликовали обновленные карты боевых действий в Харьковской области, указав, где продвинулся враг. На них видно, что ему удалось захватить часть территорий сразу на двух направлениях на Купянщине.

В частности, армия РФ продвинулась в районе Двуречной.

Также россияне успешно штурмовали наши позиции около Загрызово.

Напомним, накануне начальник Купянской ГВА Андрей Беседин заявил, что на данный момент враг пытается закрепиться в Двуречной. Он предупредил, что, если россиянам все же удастся перебросить технику на правый берег Оскола – держать оборону станет тяжелее не только на Купянском направлении, но и на Волчанском.