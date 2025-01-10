Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
О продвижении врага на Купянском направлении объявили аналитики проекта Deep State.
Специалисты опубликовали обновленные карты боевых действий в Харьковской области, указав, где продвинулся враг. На них видно, что ему удалось захватить часть территорий сразу на двух направлениях на Купянщине.
В частности, армия РФ продвинулась в районе Двуречной.
Также россияне успешно штурмовали наши позиции около Загрызово.
Напомним, накануне начальник Купянской ГВА Андрей Беседин заявил, что на данный момент враг пытается закрепиться в Двуречной. Он предупредил, что, если россиянам все же удастся перебросить технику на правый берег Оскола – держать оборону станет тяжелее не только на Купянском направлении, но и на Волчанском.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, бои, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 07:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага на Купянском направлении объявили аналитики проекта Deep State.".