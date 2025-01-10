Live
  • Пт 10.01.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся

Украина 07:21   10.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся

О продвижении врага на Купянском направлении объявили аналитики проекта Deep State.

Специалисты опубликовали обновленные карты боевых действий в Харьковской области, указав, где продвинулся враг. На них видно, что ему удалось захватить часть территорий сразу на двух направлениях на Купянщине.

В частности, армия РФ продвинулась в районе Двуречной.

Также россияне успешно штурмовали наши позиции около Загрызово.

Напомним, накануне начальник Купянской ГВА Андрей Беседин заявил, что на данный момент враг пытается закрепиться в Двуречной. Он предупредил, что, если россиянам все же удастся перебросить технику на правый берег Оскола – держать оборону станет тяжелее не только на Купянском направлении, но и на Волчанском.

Читайте также: Какая сейчас у россиян стратегия по Купянску на Харьковщине: мнение Мусиенко

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
09.01.2025, 11:53
Новости Харькова — главное за 10 января: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 10 января: как прошла ночь
10.01.2025, 08:29
Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
10.01.2025, 07:21
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
07.01.2025, 09:39
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
Готовы платить 40 тысяч гривен: каких специалистов ищут в Харькове и области
09.01.2025, 10:36
Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка
Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка
10.01.2025, 08:23

Новости по теме:

07:25
В районе Двуречной продвинулись россияне – данные Deep State
07:32
Враг захватил Лозовую и пытается продвинуться дальше – Deep State
07:53
РФ оккупировала часть территорий на Харьковщине: в Deep State показали, где
16:52
«Бежали, кто как мог»: детали и видео освобождения Новомлынска на Харьковщине
12:08
Новомлынск на Харьковщине освободили СОУ — Deep State обновили карту

Вы читали новость: «Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 07:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага на Купянском направлении объявили аналитики проекта Deep State.".