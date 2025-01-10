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Deep State: ворог окупував нові території на Харківщині – де просунувся

Україна 07:21   10.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Deep State: ворог окупував нові території на Харківщині – де просунувся

Про просування ворога на Куп’янському напрямку оголосили аналітики проєкту Deep State.

Фахівці опублікували оновлені карти бойових дій на Харківщині, вказавши, де просунувся ворог. На них видно, що йому вдалося захопити частину територій одразу на двох напрямках на Куп’янщині.

Зокрема, армія РФ просунулась у районі Дворічної.

Також росіяни успішно штурмували наші позиції біля Загризового.

Нагадаємо, напередодні начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що наразі ворог намагається закріпитися у Дворічній. Він попередив: якщо росіянам все ж таки вдасться перекинути техніку на правий берег Осколу – тримати оборону стане важче не лише на Куп’янському напрямку, але й на Вовчанському.

Читайте також: Яка зараз у росіян стратегія щодо Куп’янська на Харківщині: думка Мусієнка

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 07:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування ворога на Куп’янському напрямку оголосили аналітики проєкту Deep State.".