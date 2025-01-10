Deep State: ворог окупував нові території на Харківщині – де просунувся

Про просування ворога на Куп’янському напрямку оголосили аналітики проєкту Deep State.

Фахівці опублікували оновлені карти бойових дій на Харківщині, вказавши, де просунувся ворог. На них видно, що йому вдалося захопити частину територій одразу на двох напрямках на Куп’янщині.

Зокрема, армія РФ просунулась у районі Дворічної.

Також росіяни успішно штурмували наші позиції біля Загризового.

Нагадаємо, напередодні начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що наразі ворог намагається закріпитися у Дворічній. Він попередив: якщо росіянам все ж таки вдасться перекинути техніку на правий берег Осколу – тримати оборону стане важче не лише на Куп’янському напрямку, але й на Вовчанському.