Велика загроза для Вовчанська: докладно в огляді фронту МГ ​​”Об’єктив”

Ворог намагається закріпитися у Дворічній. У Куп’янській МВА попередили про загрозу для Вовчанська. З Куп’янського напрямку евакуювали 6000 людей. ЗСУ спростовують окупацію Лозової. Головні події війни в ​​Харківській області за тиждень – в огляді медіагрупи “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Протягом тижня аналітики проєкту DeepState тричі коригували мапу бойових дій у Харківській області. Не на користь Сил оборони. За даними аналітиків, ворог просунувся до села Лозова на Куп’янському напрямку. Двічі змінювали карту в районі селища Дворічна, наголосивши на збільшенні контрольованої ворогом території. Захоплення Лозової в ЗСУ спростовують. Свідчень про окупантів у Дворічній тим часом – дедалі більше. Генштаб ЗСУ найчастіше інформував про бої поблизу Загризового та Петропавлівки. У зведеннях йшлося про штурмові дії в районі Голубівки. Це село на північ від Куп’янська – правому березі Осколу. Однак даних, що ворог тут форсував річку, не давало жодне джерело. На Харківському напрямку без радикальних змін. Щодня бої точаться у Вовчанську. На північ від Харкова фіксують ДРГ.

Дворічанська загроза

Найбільш загрозливо виглядає ситуація у Дворічній. Причому про це заявляють уже не лише військові аналітики, а й представники влади.

“Вкрай складна ситуація, яка несе великі загрози. Великі загрози не тільки для Куп’янська й для Куп’янського напрямку, а й для Вовчанська – це Дворічанський напрямок, де ворог фактично намагається закріпитися в самому місті Дворічна. Це вже правобережна частина Осколу, і збільшити свій плацдарм. Якщо йому вдасться це зробити, й таким чином перекинути техніку на правий берег, то буде загроза заходження в тил і на Вовчанський напрямок, і безпосередньо на місто Куп’янськ”, – заявив на тижні в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Нагадаємо, ворог форсував річку Оскіл у районі Дворічної ще в середині грудня. З того часу окупанти присутні в районі Дворічної. Про це постійно інформують як українські, так і міжнародні військові аналітики. Загарбники перепливають річку на човнах і намагаються накопичуватися в селищі. А також просуваються до дороги, що сполучає Дворічну з Куп’янськом. Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив: на плацдармі на південь від Дворічної закріпилися передові підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. За оцінками Машовця, ворог “впевнено утримує” південну частину селища та зумів просунутися до дороги Дворічна – Куп’янськ (у напрямку на село Західне). Цю ситуацію оглядач назвав більш загрозливою для подальших перспектив оборони Куп’янська, ніж бойові дії на лівому березі Осколу на південь від Куп’янська-Вузлового.

Чия Лозова?

Хоча дані аналітиків про Дворічну підтверджуються, в ЗСУ спростовують іншу інформацію DeepState – про нібито окупацію села Лозова на Куп’янському напрямку.

“Щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць – протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там, станом на зараз принаймні“, – заявив речник ОТУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

Евакуація з Куп’янщини: вивезли 6000 людей

На лівобережжі Куп’янська залишаються 133 мешканці. Люди відмовляються їхати, попри те, що забезпечити їх електрикою, водою та опаленням зараз неможливо. У Дворічній, за останніми даними, було близько сотні мешканців. У Харківській області триває евакуація із трьохсот сорока чотирьох населених пунктів, інформують у ХОВА. В області готові до погіршення ситуації.

Грім та “Молнии” в Харкові

Росія після Нового року відновила нальоти БпЛА “Молния” на Харків.

ДРГ замість колон “броні”

На півночі від Харкова та в районі Вовчанська окупанти більше не ходять у масштабні наступи. На зміну броньованим колонам прийшли ДРГ та малі штурмові групи. Про це інформують як в ОТУ “Харків”, так і в 57-й ОМПБр, яка обороняє Вовчанськ.