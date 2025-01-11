Live
  • Сб 11.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Велика загроза для Вовчанська: докладно в огляді фронту МГ ​​”Об’єктив”

Репортаж 18:31   11.01.2025
Оксана Горун
Велика загроза для Вовчанська: докладно в огляді фронту МГ ​​”Об’єктив”

Ворог намагається закріпитися у Дворічній. У Куп’янській МВА попередили про загрозу для Вовчанська. З Куп’янського напрямку евакуювали 6000 людей. ЗСУ спростовують окупацію Лозової. Головні події війни в ​​Харківській області за тиждень – в огляді медіагрупи “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Протягом тижня аналітики проєкту DeepState тричі коригували мапу бойових дій у Харківській області. Не на користь Сил оборони. За даними аналітиків, ворог просунувся до села Лозова на Куп’янському напрямку. Двічі змінювали карту в районі селища Дворічна, наголосивши на збільшенні контрольованої ворогом території. Захоплення Лозової в ЗСУ спростовують. Свідчень про окупантів у Дворічній тим часом – дедалі більше. Генштаб ЗСУ найчастіше інформував про бої поблизу Загризового та Петропавлівки. У зведеннях йшлося про штурмові дії в районі Голубівки. Це село на північ від Куп’янська – правому березі Осколу. Однак даних, що ворог тут форсував річку, не давало жодне джерело. На Харківському напрямку без радикальних змін. Щодня бої точаться у Вовчанську. На північ від Харкова фіксують ДРГ.

Дворічанська загроза

Найбільш загрозливо виглядає ситуація у Дворічній. Причому про це заявляють уже не лише військові аналітики, а й представники влади.

“Вкрай складна ситуація, яка несе великі загрози. Великі загрози не тільки для Куп’янська й для Куп’янського напрямку, а й для Вовчанська – це Дворічанський напрямок, де ворог фактично намагається закріпитися в самому місті Дворічна. Це вже правобережна частина Осколу, і збільшити свій плацдарм. Якщо йому вдасться це зробити, й таким чином перекинути техніку на правий берег, то буде загроза заходження в тил і на Вовчанський напрямок, і безпосередньо на місто Куп’янськ”, – заявив на тижні в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Нагадаємо, ворог форсував річку Оскіл у районі Дворічної ще в середині грудня. З того часу окупанти присутні в районі Дворічної. Про це постійно інформують як українські, так і міжнародні військові аналітики. Загарбники перепливають річку на човнах і намагаються накопичуватися в селищі. А також просуваються до дороги, що сполучає Дворічну з Куп’янськом. Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив: на плацдармі на південь від Дворічної закріпилися передові підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. За оцінками Машовця, ворог “впевнено утримує” південну частину селища та зумів просунутися до дороги Дворічна – Куп’янськ (у напрямку на село Західне). Цю ситуацію оглядач назвав більш загрозливою для подальших перспектив оборони Куп’янська, ніж бойові дії на лівому березі Осколу на південь від Куп’янська-Вузлового.

Чия Лозова?

Хоча дані аналітиків про Дворічну підтверджуються, в ЗСУ спростовують іншу інформацію DeepState – про нібито окупацію села Лозова на Куп’янському напрямку.

Щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття.  Інформація з місць – протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там, станом на зараз принаймні“, – заявив речник ОТУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

 Евакуація з Куп’янщини: вивезли 6000 людей

На лівобережжі Куп’янська залишаються 133 мешканці. Люди відмовляються їхати, попри те, що забезпечити їх електрикою, водою та опаленням зараз неможливо. У Дворічній, за останніми даними, було близько сотні мешканців. У Харківській області триває евакуація із трьохсот сорока чотирьох населених пунктів, інформують у ХОВА. В області готові до погіршення ситуації.

Грім та “Молнии” в Харкові

Росія після Нового року відновила нальоти БпЛА “Молния” на Харків.

ДРГ замість колон “броні”

На півночі від Харкова та в районі Вовчанська окупанти більше не ходять у масштабні наступи. На зміну броньованим колонам прийшли ДРГ та малі штурмові групи. Про це інформують як в ОТУ “Харків”, так і в 57-й ОМПБр, яка обороняє Вовчанськ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух на Харківщині: чоловік підірвався у дворі будинку
Вибух на Харківщині: чоловік підірвався у дворі будинку
11.01.2025, 17:17
Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут
Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут
11.01.2025, 19:43
Велика загроза для Вовчанська: докладно в огляді фронту МГ ​​”Об’єктив”
Велика загроза для Вовчанська: докладно в огляді фронту МГ ​​”Об’єктив”
11.01.2025, 18:31
Диво в харківському екопарку: народилося дуже рідкісне маля (відео)
Диво в харківському екопарку: народилося дуже рідкісне маля (відео)
11.01.2025, 15:26
Нова послуга для харків’ян: комунальники навчилися ловити змій (фото)
Нова послуга для харків’ян: комунальники навчилися ловити змій (фото)
10.01.2025, 18:59
Курахове в руках ворога: що буде з родовищем літію – думка аналітика
Курахове в руках ворога: що буде з родовищем літію – думка аналітика
11.01.2025, 13:06

Новини за темою:

13:07
Ворог отримав гідну відсіч у Куп’янську, чи намагався прорватися ще (відео)
21:24
Тіла трьох людей досі залишаються під завалами у Ківшарівці після удару 3.11
14:13
«Обстріли не припиняються»: Куп’янська громада залишилась без дітей
10:48
“Це – останній шанс виїхати”. Як відбувається евакуація на Куп’янщині
19:19
Куп’янська громада повністю залишиться без дітей: у МВА спрогнозували, коли

Ви читали новину: «Велика загроза для Вовчанська: докладно в огляді фронту МГ ​​”Об’єктив”»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 18:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог намагається закріпитися у Дворічній. У Куп’янській МВА попередили про загрозу для Вовчанська. З Куп’янського напрямку евакуювали 6000 людей. ЗСУ спростовують окупацію Лозової".