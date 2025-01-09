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Майже 2,5 тисячі дронів випустив ворог по Україні, де наступав на Харківщині

Україна 08:15   09.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже 2,5 тисячі дронів випустив ворог по Україні, де наступав на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати РФ на Харківщині розповіли у зведенні за 9 січня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни чотири рази марно атакували наші позиції біля Вовчанська, пишуть у ГШ.

Там часом на Куп’янському – зафіксували 12 боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки”, – уточнили в Генштабі.

По всій лінії фронту за добу сталося 192 бойових зіткнення, окупанти обстріляли наші позиції 144 рази із РСЗВ, випустили 62 КАБа, а також 2333 дронів-камікадзе.

Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати РФ на Харківщині розповіли у зведенні за 9 січня у Генштабі ЗСУ.".